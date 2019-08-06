港澳辦新聞發言人宣示立場之後，香港警察開始略微積極的處理暴力衝擊和抓捕暴徒，但成效不彰，暴徒們更加猖狂，四處施暴，多次包圍差館，搗亂破壞，要「營救義士」。與此同時，香港局勢更亂，反對派按照早已準備好的方案「顏色革命」，組織煽動公務員「窩裏反」、「全港罷市、罷課、罷工」，癱瘓政府管治，亂中奪權。



事實再次證明，北京的軟弱立場，無助於局面解困、無助於撥亂反正、無助於恢復社會安定、無助於維護香港法治和營商環境，反而讓反中亂港集團和暴徒們更加囂張，各種歪理邪說、顛倒黑白之論傳播更烈，整個社會環境、氛圍和輿情，對中央有朝一日展開反擊愈加不利，要付出更慘重代價。



屆時，就算平亂成功，嚴懲了反中亂港之人和各式暴徒，香港社會也將元氣大傷。政治、經濟、民生、國際聯繫、社會文化都將受到重創，香港將破敗不堪，「一國兩制」一蹶不振。都說這場災劫是「共業」，這包括反中亂港集團，香江府衙中的港英餘孽，被反對派洗腦、忽悠、煽惑跟着盲幹的香港人，還有在關鍵危難時刻一再誤判形勢、一籌莫展的朝廷。



在「共業」災劫面前，沒有贏家，最倒楣和受苦的是香港百姓。現在反對派的獰笑和朝廷今後的平亂凱旋都是業歌，都是東方之珠從此失色的哀鳴。「閱世興亡疑有眼，辨人好醜總無聲。玉台妝罷時時拂，莫使浮塵又暗生」。以史為鏡，可以知興亡，道理是對的，作用是有的，但並非時時事事都靈，還要看甚麼人讀史、怎麼讀史，倘若遇「共業」之災劫，甚麼「史」、甚麼「人」、怎麼「為鏡」也沒用。真不知後人會怎麼憑弔香港的興亡，怎麼「借鏡」這場「自作孽，不可活」的災劫。



文革之時，有一個叫林杰的「年輕人」參加造反，口氣很大，賦詩「千鈞霹靂開新宇，萬里東風掃殘雲」。此詩一度被誤為毛皇帝所作，很快林杰被判為反革命頭頭坐牢十餘年。今次香港造反派也很有「時代革命」的「開新宇」豪情，下場如何？是不必鑑史的。