所見既可駭，所聞良可悲。有位年輕人在電視節目中口出狂言，聲稱他們不斷鬧事的目的就是要令香港經濟變差，因為這樣才會令政府的收入減少，也才會迫使政府回應年輕人的訴求；而為了達到目的，他們不在乎得罪多少港人，甚至不在乎付出多少代價、犧牲多少人，無論如何都不會放棄訴求云云。聽完這番胡言亂語，令人不寒而慄。香港教育到底出了甚麼問題，竟教出如此顛三倒四的學生？港府教育開支年年大幅增加，學生平均智力反而大幅下降，這種教育到底有何意義？



這位口出狂言的年輕人也許有家庭依靠，有父母供養，衣來伸手，飯來張口，不必為生活煩憂。但他可有想過，一旦香港經濟垮掉，百業凋敝，失業率飆升，連父母飯碗也不保，他還能飽食終日嗎？還能如此狂妄嗎？哪個僱主敢聘用這種年輕人？



無知並不可怕，可怕的是無知而不自知。正如馬克吐溫所說，讓我們陷入困境的不是無知，而是看似正確的謬誤論斷。部分年輕人之所以偏激執拗，就是因為他們習非成是，顛倒黑白，把謬誤當正確，把歪理當真理，而且以自我為中心，從來不接受別人意見。最不可思議的是，有些成年人乃至所謂銀髮族不但沒有糾正年輕人的錯誤觀念，反而為他們鼓掌歡呼，導致他們愈來愈瘋狂，愈來愈暴力。



事實證明，一切都是教育惹的禍。只要看看教協是甚麼貨色，再看看部分教師的所作所為，就知道整個教育到底出了甚麼問題。教協本是教育專業團體，卻淪為反對派政治大本營；教師本應傳道授業解惑，卻煽動仇警參與暴亂。教育荒腔走板，學生怎能不偏激？



君不見，作為培養教師的教育大學竟成為政治洗腦中心，學生參與暴亂，校長張仁良沒有為此感到愧疚，反而為學生被捕感到心痛，簡直匪夷所思。說到底，教師誤人子弟，學生誤入歧途，才是所有亂象的主要根源。