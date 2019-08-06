俗語有云，官字兩個口，意思指政府官員講一套做一套，說話冠冕堂皇，實際做又是另外一回事。在過往歷史中，無論古今中外，這句說話百試不爽。香港亂世，「官字兩個口」延伸到過去式，一眾特區過氣官僚，對時政說三道四，為社會添煩添亂，最近又以前政務司司長陳方安生及前公務員事務局局長王永平特別令人側目。



陳方安生由港英政府過渡到特區政府，政績乏善足陳，耍官腔最在行，故此能爬上高位，離任後猶如怨婦不甘寂寞，忽然民主上腦，對時政事務指手畫腳，是臭名遠播的「搞事四人幫」之一，和「漢奸黎」壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席「李漢奸」李柱銘及天主教香港教區退休主教陳日君屢密會商討搞亂香港。反修訂逃犯例示威潮又見這幫人身影，六月九日公然一起現身遊行，之後更向特首林鄭月娥發公開信，要求考慮向被捕人士作出特赦，真是不自量力，不知所謂。



另一個官前官後「兩個口」的王永平，當年是典型營營役役、侍奉主子妥妥帖帖的庸官。不在其位，不謀其政，官場老油條理應深明此理，王退休後卻作風大變，經常狠批政府，日前又在公務員集會上聲稱，公務員守則中提及的政治中立，「十年前係我寫嘅」，表示「政治中立」不等於向行政長官及政府忠誠，而是向體制以及整個社會忠誠。



此言一出，惹來四面八方反駁，首先王是在○○年至○六年出任公務員事務局局長，已離開政府十多年；王又被翻舊帳，政府發言人引述王在○四年回答議員質詢時，曾指出公務員政治中立的主要元素，包括應該對在任的行政長官和主要官員盡忠。今日的我打倒昨日的我，王鼓吹公務員和政府對着幹，背後有何動機，惹人懷疑。漢奸黎趁香江大亂公然發表「趁佢病攞佢命」言論，港英「舊電池」齊齊和應，也懶理自打嘴巴了。