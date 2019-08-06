台北市長柯文哲今日的我打倒昨日的我，否定過去「個人超越政黨」的說法，今日宣布成立「台灣民眾黨」，只不過是為台灣民主的惡質發展多添一條註腳。台灣政壇沒有「君子群而不黨」這麼高尚的事，政客就是政客，沒有誰比誰高尚。



柯文哲以近百年前「親中（中華民族）偏左」的蔣渭水成立過的「台灣民眾黨」作為他新政黨的名稱，除了遭部分政黨人士質疑，更引發蔣之後人的抗議和不滿。蔣渭水孫子、「蔣渭水文化基金會」執行長蔣朝根認為，黨名相同可能導致混淆，希望柯文哲再加以斟酌。至於蔣渭水外曾孫女鍾法藍罵得更狠：「柯文哲去死，賤人！不要再來吃我阿祖豆腐了，蔣渭水才不屑你這種貨色！」對此，柯文哲回應說：「台灣民眾黨不是蔣渭水一個人專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有的，事實上歷史是眾人去貢獻的，也由眾人去承擔，最後由眾人來記憶。台灣民眾黨有他的歷史意義，但它也有新時代的意義。」本來柯文哲組黨用甚麼名稱並不重要，要看他的政黨成立後，有沒有做出背離人民的事情，到時再罵他辱沒先賢也不遲，蔣氏後人實在反應過度。更何況蔣渭水對台灣的功德，亦並非只有其後人有發言權。也有不少偉人的後代與祖先背道而馳，蔣介石的文膽陳布雷，為國民黨鞠躬盡瘁，他孫子陳師孟卻在台灣追殺國民黨死而後已。



柯文哲組黨以「台灣民眾黨」為名的爭論，反映台灣歷史在中華民族歷史中錯置的悲劇，而政治人物出現的史盲症，更凸顯其對歷史文化沒有一種尊嚴的自覺。蔣渭水在日治時代喚起台灣人抗日風潮，成立「台灣民眾黨」是要為同胞在日本殖民統治的壓迫下找回尊嚴，但蔣渭水及「台灣民眾黨」過去一直被刻意遺忘，即使威權政治結束後的民主時代，國民黨不喜歡蔣的左翼思想，而民進黨則故意掩蓋其強烈的中華民族認同。荒謬的是連後藤新平、八田與一這些日本殖民官僚都受到藍綠政客的肯定，而在日本殖民統治下組黨反日的台灣人抗爭的夙昔典型，卻遭冷落。



台灣政治最常為人所詬病的是政黨惡鬥，只問立場不問是非；統獨成為判斷是非對錯的唯一標準，這種意識形態爭議在一個民主社會來講毫無意義，但卻成為藍綠政黨攻伐對手的武器。威權國家有顏色革命，台灣這個唯一的華人民主社會則有顏色鬥爭。蔣渭水的政治立場，用今天的標準來說，非藍非綠，對於今天的台灣政客而言，既然沒有甚麼值得他們謳歌的地方，那就更加不應把他作為政治操弄和消費的對象。