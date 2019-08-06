香港有示威的自由、集會的自由，也有罷工的自由，但更可貴的是有選擇的自由。反對派為了實現奪權發起全港大罷工，搞到天下大亂。暴徒以不合作方式癱瘓鐵路、衝出馬路堵塞、堆設路障、慢駛等手段阻止全港打工仔上班，逼別人坐上他們的罷工戰車，跟獨裁專制的暴君無異，除了自私自利，無法無天，何民主公義之有？



結果，昨日港鐵站內有孕婦被暴徒搞到穿羊水嘔吐大作，隨時一屍兩命，其夫痛斥暴徒不懂反思，搞冧香港，竟被黃絲批評為「明知罷工都不提早出門」、「為何不坐的士」，讓人見識何謂強詞奪理、一錯到底。首先，黃絲們豈知二人沒提早出門？第二，路面被人堵塞，坐的士也一樣，更何況不是每個基層打工仔都可支付昂貴交通費。一班有父母供養、飽食無憂米的黃絲暴徒大講風涼話，跟晉惠帝「何不食肉糜」有何二致？



另外，元朗有私家車被路障阻擋去路，司機欲突破路障嘗試直駛離開，遭暴徒拖落車圍毆復用膠帶索手，司機獲放行後情緒失控瘋狂駕駛撞倒部分暴徒逃去。筆者絕不鼓勵此等危險駕駛行為，但凡事皆有因果，若沒有暴徒阻路，又豈會有這樣的瘋狂事情發生？暴徒有大條道理擋路，司機自然亦有其道理衝路，誰比誰高尚？



還有，國泰員工及機場人員不惜犧牲全球乘客利益和摧毀國際航空樞紐搞罷工，一日已有逾二百航班取消。有朋友原定與孩子昨日外遊，提早一日入住機場酒店以為可避過交通癱瘓，詎料國泰仍是取消航班，而且後補無期。小孩子的暑期遊樂泡湯事小，倘有乘客趕住飛往外地見親人最後一面或有重要約會，就此錯過抱憾終生，罷工人員該當何罪？



本欄昨日提過，反對派不可能達到奪權目的，今日可以更加肯定，以如此極端自私、損人利己的手段搞「革命」，必然人心盡失，失敗收場！