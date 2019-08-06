特首林鄭月娥的管治班子內外交困，危如累卵，弄到如斯境地，皆因林鄭剛愎自用，長期不重視與各大媒體打好關係。所謂「失輿論者失天下」，她的政治生存空間之所以愈縮愈小，其理正在於此。



據我觀察，香港三家重要的廣播電台，最少有兩家都是熱衷於為反對派發聲；若數本地報章，願意旗幟鮮明地支持政府者，主要就只得《大公報》、《文匯報》兩家，他們的讀者群有局限，而不少銷量甚廣的報章，對香港管治班子卻是下筆不饒。民眾影響輿論，輿論也同樣在影響民眾，每一個媒體都有自己的立場，特區政府做不好團結工作，令到眾多第四權的擁有者反感與寒心，媒體天天在罵你，試問為政者又如何能建立管治威信？



很多人以為香港有一家主要電視台在支持政府，其實是誤會。這家所謂「大台」充其量只是不主動給管治班子潑髒水，但也不會替政府唱讚歌。不像美國的霍士電視台，能賣力地為總統特朗普搖旗吶喊。沒有主要媒體替你鳴鑼開道，林鄭班子就只能孤軍作戰，陣地自然愈失愈多。



在主流傳媒之外，近年更流行網上自媒體，觀乎這一領域，特區政府更是兵敗如山倒。細數網絡時評人，最重要、點擊率最高的，幾乎清一色都屬於反政府陣營，有部分更是惡口毒舌，把林鄭班子中的要員都罵個體無完膚。這群KOL對年輕人影響不小，特區政府民心盡失，探本尋源，實在是其來有自。



前特首曾蔭權在任內無所作為，老是蹉跎歲月，又愛佔小便宜，吃相煞是難看，但他的民望明顯高於現任特首林鄭月娥，究其原因，是他懂得去討好部分輿論領袖。那些KOL即使不好意思主動唱好老曾，最起碼在批評時也會留一手，這就是他的生存之道。



可憐現屆政府，施政無能，卻又不懂打輿論戰，其不敗者，幾稀矣！