「冷眼旁觀渾似夢，世間倒退幾多年」！香港近半個月已經受到逾十多個集會、示威、衝擊、不合作運動的打擊，而且一次比一次激烈和失控，示威者打游擊、野貓式抗爭，戰線遍布多區，再快閃堵塞紅隧港島出入口。



此外，多間警署被圍堵、塗鴉破壞……香港呢個「宜居城市」已變成「暴動之城」，有遊行人士甚至高舉要求美國總統特朗普解放香港的英文標語，這就是所謂「時代革命」？唉，特朗普倒沒有因此沾沾自喜，他不過形容香港的警民衝突是「暴亂」，明確指出「香港是中國的一部分，香港的事屬於中國內部事務，理應由中國自己去解決」。一班未曾交過一毛錢稅嘅廢青，搞「不合作運動」唔畀想上班搵食嘅人準時返工，香港真係「光復」後，未知如何令老朽可以食到不致貴到飛起嘅豬肉？



睇見防暴警察連日來疲於奔命，「男子漢」被困警車內，暴徒在警車上噴上辱警字句，又用強光照射被困車內的警察，阿哥，這情形有可能發生在如美、英、法、加拿大等民主國家嗎？正如有人說，若在美國，警察早就開槍鎮壓了！正如老朽日前指出，示威者變得愈來愈有組織，暴力升級有目共睹，變陣亦非常迅速，反觀警方卻以克制為傲！難怪警署可以逐間被破壞！真係笑死特朗普！



看警察公共關係科高級警司余鎧均出來見記者，被記者追問觀塘警署凌晨有人從高層窗戶向地面示威者開槍發射海綿彈，示威者冇聽到警告是否合理？余警司唯唯諾諾，連番譴責暴徒圍堵警署的種種暴行如縱火、向警署內擲磚等，換了在美國，又豈止是高空向示威者發射海綿彈？余只一味解釋：一直以來警方使用武力大原則沒變，當有人使用暴力衝擊防線，只會用最低武力把暴力人士拉遠，回復公共安全。「回復公共安全」咁容易？老朽但知，林鄭及余警司每見一次記者，香港便多一分危機！