反對派昨發起「全港大罷工」及七區集會，口罩黑衣人不惜一切，無差別擾民，以各種手段阻礙本港主要的交通幹道及干擾港鐵車務等，甚至將不同的物品拋下鐵路路軌，罔顧車上乘客安全，更令一名候車的無辜孕婦身體不適，要送院治理。他們的所作所為「綁架」市民罷工，目的何在？



過去兩個月，香港的法治和社會秩序受到嚴重破壞，社會更被撕裂得體無完膚，香港已亂夠了，昨日的「三罷」，即罷工、罷市及罷課，和一系列不合作運動，如堵塞交通、阻礙港鐵車門關上等，令香港傷上加傷。



連場示威集會已經嚴重打擊本港經濟民生，第二季GDP幾乎沒有增長，市道一片死寂，經濟失去動力。其他行業如零售、餐飲等均大受影響，生意虧損。據估計暴力示威活動已造成全港三分之一，即一百二十九萬就業人口的生計受損。



發動全港罷工、罷課、罷市，全面癱瘓社會正常運作，更令受中美貿易摩擦影響的香港經濟雪上加霜。香港九成九市民都要自食其力、養家餬口，供樓交租、吃飯搭車均需花費，生活壓力沉重。一連串的暴亂與「不合作運動」，早已令基層民怨沸騰，反對派不惜將廣大市民與其「五大訴求」綑綁，以政治凌駕社會利益，借「三罷」騎劫全港，令人憤慨。



有法律界人士指出，是次罷工並非勞資糾紛，惟勞工法例並未有「政治罷工」的相關指引，若僱員「響應」行動，將無法獲得法例保障，因此有可能面臨處罰或解僱。教協、職工盟亦不斷提醒今次屬「政治性」罷工，未有條文保障「政治罷工」，但仍與反對派同謀，呼籲市民響應「三罷」。



香港再不能承受更多的撕裂及傷害，廣大市民要珍惜香港和自身利益，從大局出發、以香港整體利益為重，不要再令香港亂上加亂、緣木求魚。