伊朗官媒報道，革命衞隊上周在波斯灣扣查一艘駛往阿拉伯國家的外國油輪，並聲稱涉事油輪當時正從其他船隻接收燃料，準備轉運至其他阿拉伯國家，據稱伊朗方面在行動中扣留七名不同國籍的船員，並檢獲七十萬公升走私燃料。儘管伊朗當局並未公布被扣油輪所屬國家，但今次已是一個月內第三度扣押外國油輪。



伊朗的扣船行動，不啻於狠狠摑了美國總統特朗普一巴。華府日前宣布對伊朗外長扎里夫實施制裁，結果跟早前華府宣布制裁伊朗最高精神領袖哈梅內伊一樣，換來德黑蘭當局無情嘲笑，最荒謬的是，美方聲稱制裁扎氏的其中一個理由，竟然是他充當「伊朗政府在全球的主要代言人」，這就好笑了，扎里夫不為伊朗政府「代言」，難道要做特朗普的「親善大使」？特口口聲聲要跟伊朗「無條件談判」，如今連對方外長也要制裁，對於華盛頓的胡攪蠻纏，連歐盟也看不過眼，除了對制裁表示「遺憾」，更明確表示今後將繼續與扎里夫接觸。



另一方面，美國早前打着「自由航行」的幌子，邀請盟友共同在波斯灣海域組建「護航聯盟」，還未來得及「誓師」，伊朗便扣押了一艘懸掛英國旗的商船，華府除了「仗義執言」，批評一番，並未見有何具體行動支援英國。更有甚者，德國副總理兼財長紹爾茨對美方「護航聯盟」之議大潑冷水，表明柏林無意蹚這渾水，強調當務之急是避免衝突升級，並確保一五年伊朗核協議繼續有效運作。



事實上，德黑蘭之所以敢於在山姆大叔的老虎頭上釘蝨乸，可能是看穿特朗普管治團隊內部出現分歧。眾所周知，以國家安全顧問博爾頓為首的鷹派一直主張對伊朗強硬，甚至顛覆現政權，相反特朗普卻想用最小代價換取德黑蘭最大的讓步，企圖透過「極限施壓」打垮伊朗經濟。特別是早前伊朗擊落美國的無人偵察機，美軍當時已準備好還擊，臨門一腳卻被特朗普叫停，這對伊朗來說，訊息清晰不過︰只要沒有直接造成美國人死傷，華府應不至於全面開火。



當然，沒有實力的憤怒毫無意義，伊朗敢於跟美國針鋒相對，說到底還是對自身實力有信心。首先，伊朗擁有廣闊的領土和八千萬以上的人口，軍事力量在區內數一數二，絕非伊拉克、阿富汗等可相比，正面開戰當然不是美國佬的對手，但要打擊美國的親密盟友以色列，相信也是力所能及。更何況，伊朗掌控着世界原油運輸的咽喉──霍爾木茲海峽，伊朗當局一旦進行封鎖，國際油價飆漲，連帶美國的經濟也會受到破壞。再說，美國真要對伊朗動手，俄羅斯也不會袖手旁觀。



站在德黑蘭的角度，維持跟美國「鬥而不破」的格局，既可凝聚民心，也可讓歐洲產生危機感，從而對德黑蘭作出一定程度的傾斜，或許是最佳策略。只要明年美國大選，特朗普這個難纏對手被選民請走，說不定能有一番新局面。須知伊朗跟中國不同，後者被美國視為頭號競爭對手，「遏華」乃共和、民主兩黨共識，相反特氏對伊朗窮追猛打，卻很大程度是「逢奧巴馬必反」使然，新總統上場，說不定會在對伊政策上改弦更張。