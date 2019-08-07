功夫茶：學漢奸黎兇記者　警自取其辱抵死

近排一開東網，映入眼簾嘅，唔係縱火飛磚就係硝煙遍地，起初以為中東又戰火重燃？咦！點解又聽到「×你老母」嘅怒吼，原來係即場直播警民衝突，原汁原味播出，才知咁有戰地feel嘅場面發生喺獅子山下！



示威者拆欄杆挖地磚，製路障傳物資，噴污射弓，防暴警察就以克制為傲，至叻狂放催淚彈！之不過，放得多就唔靈，一些「勇武者」甚至執起擲番畀防暴警歎！呢招大可講係「來而不往非禮也」。嗱！兩個多月防暴警察呢度去嗰度去，係攰嘅，但唔等於可以攞記者嚟發洩，功夫茶日前指出「執法者壓力爆煲，搵傳媒做出氣袋」。堂堂「男子漢」，對住班「有組織嘅暴徒」就硬不起來，反而欺負女流之輩。東方報業集團女記者採訪新聞，站在行人道上，冇阻住警方行動，現場衝突已暫停，有兇神惡煞嘅防暴警在後巷出來，突然無情情用盾牌推撞女記者，記者質問原因，反而被差人集體粗言辱罵，兩度鬧佢「×你老母」，唔睇清楚，仲以為係圍攻記者嘅暴徒，點知係「有牌爛仔」，知法犯法，真係人神共憤。



講開人神共憤、爆粗辱罵記者呢家嘢，功夫茶就諗起始作俑者嘅漢奸黎，兩年前佢刑恐東方報業集團男記者一案，佢不但「×你老母×」，仲惡形惡相話「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，喂！呢單嘢有圖有片有真相，可怒嘅係拖咗超過兩年，本報及受害記者發咗十三封信要律政司跟進，至今仍「不聞樓梯響」！就係咁，律政司連「罰一人而天下知所避」都唔做，搞到今日香港亂成咁，政府就係黑手！縱容所致，連班差佬都有樣學樣！漢奸黎呢啲孬種！真係如傳染病，細路學佢就怒火街頭，差佬學佢就兇記者！呢啲咁嘅洋奴漢奸，真係最好學斑鳩唔食米──死咕咕啊！咁香港就一天都光晒咯！



講番差佬壓力爆煲，計功夫茶話齋，警方明知示威者從不聽佢支笛，好心就唔好批不反對通知書喇！警方兵捉賊，點指兵兵，點指賊賊，最終兵賊不分，問你死未？至於唔批咯，又只係戒備唔行動，畀機會啲「有組織暴徒」逐間警署咁去破壞，貽笑天下，自取其辱，何必呢？



仲有啊，講得多「×你老母」唔口臭都悶啦！差佬冇創意啫，後生仔唔好人云亦云，學吓呢句：「浦你阿摩」噴佢哋，保證消暑消怨氣。大家有日如果行街飲茶撞到漢奸黎出來攪局，不妨都醒佢一句：浦你阿摩！死瘟神！講真，日日睇東網直播，睇見班防暴警兇神惡煞，但又姐手姐腳，有行動冇收穫，有邊個唔想問候佢哋吖，不過佢哋戴成套盔甲，遮住耳仔，未必聽得到，所以自我感覺良好，唔知自己老土，兇記者咁離譜。