世界視線：澳洲檢獲量驚人　堵截毒品要治本

澳洲當局發表年度報告，公布上年度一共檢獲逾三十噸毒品，市值約二百六十六億港元。數字儘管驚人，但可能只是冰山一角。澳洲之所以成為哥倫比亞、非洲和東南亞毒梟的新寵，無非是看準了它的毒品消費量日益飆升。堵截運毒路線雖然可打擊毒販的生意，但當局若不從問題的根本着手，解決國內吸毒者眾的問題，黑幫只會另覓蹊徑走私。



雷厲執法再強也好，若做不到天下無毒的地步，其結果只是導致一時的供應緊張，逼毒販將成本轉嫁消費者，刺激價格上升。邏輯上毒品愈貴，愈難買到，人們的購買意欲就愈低；但對於富人階級來說，這一點根本不成問題。至於窮人或中產，因為毒癮而傾家蕩產者比比皆是，吃不起可卡因，便紛紛轉投二級毒品。



澳洲吸毒者眾多，其中一個主因是對處方藥物的監管非常寬鬆。醫生和藥劑師濫售鴉片類、興奮劑、止痛類等藥物，人們可輕易從藥房購得比如羥考酮的二級毒品，成為一級毒品消費市場的搖籃。有見及此，維多利亞省議會早已通過法案，設置追蹤軟件系統，加強監管處方藥物的流通。其他尚未急起直追的省份，則成為毒品和黑金的流竄目標。



昆士蘭省便是其中一個毒品的溫床，不只內部需求龐大，年中亦吸引不少有毒癮的遊客前往消費。根據最新數字，全澳四百多個製毒實驗工場中，昆省就佔了三分之一，絕大多數用來製造冰毒，海洛英的緝獲量更激升五倍以上。縱然執法部門交出了可觀的成績單，但沒證據顯示毒品消耗量因此下降，相反是穩定而趨升。全澳毒品的年消費量，可卡因是四噸，冰毒是十噸。當局即使每年檢獲數十噸毒品，但只要這兩個數字不降反升，那就反映緝毒力有不逮。



所以，禁毒問題單是執法下重手並不足夠。澳洲刑事情報委員會首席執行官費倫也認同這一點：「非法藥物對澳洲社區造成的風險和傷害不斷增加，這凸顯執法機構和衞生機構需要合作，共同打擊澳洲非法藥物的供應和需求。」言下之意，是敦促衞生部加一把勁，否則緝毒的前線人員再多努力，也只是孤掌難鳴而已。