神州觀察：喬家大院失誠信　晉商傳統蕩無存

山西商人又稱晉商，曾首創中國歷史上票號，走南闖北，會通天下，而「誠信」則是他們經商的不二法則，其中以「喬家大院」最具代表性，只不過如今的喬家大院卻淪為黑心大院，晉商數百年傳統也早已蕩然無存。



文化和旅遊部近期對部分5A級旅遊景區的資源保護、遊覽設施、環境衞生、廁所革命、安全管理、講解服務等方面情況進行復核檢查後，決定對喬家大院景區予以取消5A級質量等級處理；對遼寧瀋陽植物園、浙江溫州市雁蕩山、河南焦作市雲台山、廣東梅州市雁南飛茶田、四川樂山市峨眉山和雲南昆明石林等六家5A級旅遊景區予以通報批評處理，限期三個月整改。



位於山西省晉中市祁縣的喬家大院，曾是傳奇晉商喬氏家族的宅院。二○○六年，電視劇《喬家大院》熱播，讓喬家大院聲名遠揚，成為國內外聞名的旅遊景點。先後被國務院公布為國家級重點文物保護單位。



不過，近年來關於喬家大院的爭議不斷，十一年前票價為四十元，如今票價為一百三十八元，而北京皇家大院故宮的門票淡季僅四十元，旺季六十元。尤其是買了這麼貴的門票，進去這一小小的院子後，又面臨各種強買強賣，遊客千里迢迢到此，變成逛商場之旅。更離譜的是，當地政府竟將喬家大院賣身煤老闆，國有資產變私產。



喬家大院只是景區亂象冰山一角，各地吃相難看的景區不勝枚舉。它們以「勸君上當，上當一回」的精神營運，只做一次性買賣，從不考慮回頭客。取消5A級對他們實難有震懾力。



當今神州，道德淪落，奸商當道，旅遊業也不例外，尤其是著名景區，更是亂象頻生、宰客成風；普遍存在亂收費亂加價現象，一些熱門景區情況更甚。而門票之所以愈漲愈高，原因很簡單，就是利益驅使。景點門票收入，往往成為地方政府的搖錢樹，很多景點的門票收入，大部分用於員工的工資福利以及各級官員迎來送往的接待。所以他們時刻都有漲價的衝動，而遊客則成為砧板上的魚肉。



其實，所有的旅遊資源都是國家的公共資源，地方各級政府和景點管理機構只是受委託管理而已，並不是景點的業主。尤其是一些景區文物古建築都是祖宗留下來的遺產，應該屬於全體國民，即使有收益，也應該給老百姓，但最後卻淪為一小撮人的盤中飧。



旅遊資源、文物資源部門化、私有化的問題，折射出內地改革的誤區。當局以改革開放為名，將很多本不應該市場化的公共服務徹底市場化，比如教育產業化、醫療市場化等，造成價格畸高，絕大多數民眾無法享受，這或許才是問題癥結所在。