正論：反中亂港搞革命　幕後黑手須嚴懲

亂臣賊子，人人得而誅之。國務院港澳事務辦公室罕有地十天內第二次，就香港近日亂局召開記者會，港澳辦新聞發言人楊光表示，幕後慫恿及支持激進暴力分子的是香港內外的「反中亂港」勢力，並點名批評壹傳媒黎智英等黑手。



黎智英創辦的壹傳媒誨淫誨盜，是傳媒界敗類，特別是《蘋果日報》，官媒形容為毒蘋果，荼毒青少，並狠批黎與民主黨創黨主席李柱銘是現代「漢奸代表」，挾洋自重，經常到外國唱衰香港，利用旗下刊物鼓吹示威歪風。五年前佔領行動黎某等三十九名搞手至今未被檢控，這干人身影都出現在今次港版「顏色革命」行動中，黎更親自走上街頭，唯恐不知他帶頭「搞革命」。



和尚打傘，無法無天，黎智英恃着有律政司作為保護傘，作惡多端，卻從未受法律制裁，黎刑恐東方報業記者案，有圖有片，證據確鑿，拖逾兩年仍未起訴。朝中有人好辦事，律政司司長鄭若驊不但庇黎護黑，而且「身在漢營心在曹」，上任以來，敗壞法治，造就反對派出擊機會。修訂《逃犯條例》一役，鄭放軟手腳，解說不力，讓外部勢力有機可乘，借題發揮。美國國務院提前在三月發表「二○一九美國香港政策法報告」，多次聲明指修例威脅香港法治，蠶食一國兩制，黎智英借壹傳媒一唱一和，誣衊修例是「送中」，誤導公眾，導致修例風波一發不可收拾，結果特區管治權不是「送中」，而是「送美」。黎智英等人之後到美覲見主子邀功，獲美國副總統彭斯等高官接見，黎請求華府發表言論「支持鼓勵」香港的年輕人，回港後又在網台自爆，曾向美國高官建議必須制裁參與打壓反修訂逃犯例的香港高官領袖，包括他們的家人及財產。



黎表面上提倡民主人權，卻帶頭製造白色恐怖。混淆是非、顛倒黑白，不但沒有譴責暴力示威，反而鼓動激進分子大搞所謂「不合作運動」，迫使全體市民捲入政治紛爭，更「又食又拎」，乘機大發港難財，趁人心虛怯關注時事，向網上讀者收費，要受害的香港人補貼其反中亂港活動。壹傳媒長期虧蝕，流血不止，需多次變賣台灣資產，證明眼睛雪亮的市民及商家還是佔大多數，恥與毒媒為伍。非常時期，是人是鬼，必須分得清清楚楚。



黎智英通番賣港，鐵證如山，他自己亦承認香江亂局正好「趁你病攞你命」，利用社會上的各種矛盾來策劃顏色革命，一舉推翻政府管治。撕毀《基本法》，污損國徽，把五星旗扔入海中，公然冒犯國家尊嚴，挑戰「一國兩制」原則底線，反對派這次確實「玩出火」。外交部駐港公署曾發表強硬聲明指「內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場」。港澳辦今次亦警告幕後黑手：「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到！」擒賊先擒王，揪走保護傘鄭若驊，依法嚴懲黎智英，殺一儆百，香港才有望真正「光復」。可恨特區政府無能，特首林鄭月娥只能和亂黨「玉石俱焚」，還待終有一日天朝怒火焚城，把特區牛鬼蛇神妖孽燒得一乾二淨。