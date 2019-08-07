朋友從網上傳來不包括支持反修例者的「香港人十大訴求」，包括重啟《逃犯條例》立法工作、肯定6•12非法暴動的定性、追究所有違法暴徒刑責、成立獨立委員會徹查泛民議員有否參與煽動暴力動亂、禁止蒙面遊行示威立法、禁止侮辱紀律執法人員立法、調查境外反華組織在港活動及資金流向、向發起暴動的人追討被破壞設施的修復費用，這些我都同意。但其中有兩條，一是全面落實二十三條立法，這可以現在做，也可以稍後推行；二是解散香港電台，我則不贊成，香港電台的不少工作人員政治偏頗，將公器用作宣揚個人政治主張的工具，違背專業道德與操守，情況近年愈來愈嚴重，早已淪為反政府反國家言論的宣傳平台，路人皆見，他們也不諱言。與其將之解散，倒不如改組，去蕪存菁，保護過往積累下來的合理文化因素。



十大訴求是相對於示威與暴動者的五大訴求，這樣提出是堅持民主精神。民主不能只有一方訴求，不容許另一方要求，像現時的五大訴求既反法治，也排斥反對意見，更用暴力強迫政府與社會接受，從民主訴求轉變為反民主的、獨裁專制式訴求。因此，與之針鋒相對的十大訴求，正好在社會上形成對比與制約，也讓社會民眾可以選擇不同的思考角度。五大訴求與十大訴求可作良性競爭，在社會上作出廣泛的討論與辯論。



五大訴求始於反修訂《逃犯條例》，卻不集中討論修訂《逃犯條例》可行與否，反將之變成衍生的枝節，訴求中包括特赦與撤回暴動定性，要求成立獨立調查委員會也集中於調查警察治亂行為。五大訴求亦因此變得本末倒置，變成不重視《逃犯條例》，將之變成暴動、反政府的藉口而已，並且由此衍生出對雙普選、警權過大等愈來愈遠離示威原意的要求。



相對而言，十大訴求卻集中、具體，針對爭取五大訴求的示威暴動所引發的治安與法治問題，目的是糾正示威暴動的錯誤，通過刑責、法治、法制建設，將社會重新納入和平示威、民主表達政治訴求的正軌。



要把五大訴求納回民主法治的規範，讓五大訴求與十大訴求在社會上認真地作辯論、申訴、競爭，有兩大前提。



一是政府要壓制所有用暴力破壞政府與社會的手段，五大訴求和十大訴求回歸到立法會內審議，和平示威可施加壓力，但政府要保證禁止暴力；二是沉默的大多數市民要出來發聲，表達自己的選擇，不能由暴民主宰社會。讓五大訴求與十大訴求公開公平地辯論，排斥立場先行的媒體操縱、影響。這需要香港市民的智慧和勇氣。