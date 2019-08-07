這場「反修例」風波和暴亂，從醞釀發生到瘋狂興起，皆乃香港內部搞手與外國勢力黑手合謀、合力之作。對此，香港反中亂港集團和美英西方政要、官方機構、議會媒體也毫不掩飾，洋洋得意，大肆宣傳，為風波暴亂愈演愈烈，添油加火。



北京也對此反覆揭露，痛加斥責，正告他們「收回黑手」。中國駐美大使崔天凱最近警告，「國際上和香港的某些不懷好意者企圖把香港變成攻擊中國內地制度、搞亂整個中國的橋頭堡」，崔天凱還警告，中國絕不會容忍任何外部勢力的干預，不要低估中方維護主權、安全和發展利益的堅定決心。



「蛇無頭不行」、「擒賊先擒王」。既然大家都看清了這場風波暴亂是由內部搞手、外部黑手合謀組織搞起，那麼平定風波暴亂的關鍵舉措就是要「斬蛇頭」、「擒賊王」；蛇頭不斬，賊王不擒，不論香港警察抓捕多少暴徒，動亂不會停止，反對派使用五花八門比街頭暴力更能致亂的搗亂破壞，「顏色革命」行動不會停止，就算遭打擊可能暫時「收斂」，也會捲土重來，以十倍的努力、百倍的瘋狂再掀風暴，還會有人被他們鼓動煽惑參與動亂，充當炮灰和暴徒。賊王不擒，港亂未已。



那麼怎樣斬蛇頭、擒賊王呢？由朝廷國安機構和香港警方盡快聯合成立一個專門調查今次風波暴亂「搞手」、「黑手」的小組或委員會，應該是一個好辦法。今次風波和暴亂的起因、影響和危害已遠遠超出了香港特區範圍，有強烈鮮明的國際背景、有外國勢力極為明顯的干預參與，調查香港搞手和外國黑手的勾結，那就不是香港警方能夠應對的，這方面的調查和情報工作必須有國安機關參與，且有《國家安全法》可依。這個調查小組或委員會成立時應大張旗鼓的宣示，以震懾反中亂港集團和外部勢力，震懾「搞手」、「黑手」。



事實上，相關調查現已有大量「表面證供」，料很快就能水落石出。對於香港「搞手」、「蛇頭」、「賊王」裏通外國、策劃暴亂、危害國家安全的罪行，可直接根據國安法起訴，在內地審理，案犯若逃，就發全球通緝令。