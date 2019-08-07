古時候有句話叫「皇帝不差餓兵」，皇帝派遣軍隊打仗，要求士兵賣命，首先必須讓人填飽肚子，否則，軍隊無糧草必散，士兵無鬥志必敗。同樣道理，香港反對派搞「時代革命」，唆擺年輕人充當政治炮灰，自然也是兵馬未動糧草先行，沒有物質鼓勵是不行的，這筆開支絕不是小數目。



有人透露，每次暴亂都有人負責組織、動員、溝通和聯絡，這項工作最重要，每天工資高達三、四千元；而負責在前線衝擊者，純屬體力活，每天也有一千多元，掟磚另計；至於跟隨大隊行行企企，擔任臨記的，每天則是三數百元。除此之外，幕後金主還提供大量八達通及超市現金券等等，保證示威者不會餓着肚子鬧「革命」；當然也要提供「安家費」，令暴徒免除後顧之憂。



姑勿論這份價單是真是假，幕後金主不惜工本是不爭的事實。這場政治風暴表面上「無大台」，暴力示威大多經由網上發起，實際上一切都是有組織、有預謀、有部署，沒有龐大物力財力是辦不到的。警方日前搗破港獨武器庫，一次就檢獲了五十萬元現金，這些錢不會是廢青們自己的財產吧？人們好奇的是，這場動亂曠日持久，耗費資金愈來愈多，幕後金主到底還有多少財力可以補貼？難道美國政府可以源源不斷地提供資助？或者索羅斯等金融大鱷願意持續大破慳囊？



說到這裏，大概可以理解為何中央一直按兵不動。反對派沒完沒了地鬧事，暴力不斷升級，就是為了迫使中央出手，製造另一次「六四」事件，而中央偏偏不為所動，除了投鼠忌器的原因，相信也有其他考慮。正所謂，「一鼓作氣，再而衰，三而竭。」目前反對派氣燄囂張，得寸進尺，但不可能長期維持，總有師老兵疲的一天，物力財力也總有無以為繼的一天，到時候中央才督促港府收拾殘局，是否比較省力？怕只怕還沒等到那一天，香港已被徹底玩死。