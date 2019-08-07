香江亂世，曲直莫辨，黑白難分，需要中立持平的聲音，去為市民發聲。三權崩壞，惟靠第四權去監察政府，保護大眾知情權。新聞工作者的天職就是披露真相，即使是槍林彈雨，都冒着生命危險去採訪。示威暴潮延續，大型衝突無日無之，記者秉持求真求快的態度，在現場直擊報道，冒着暴力逼近，槍彈催淚煙橫飛的風險，怎料會受到無理的欺壓，更加想不到的是來自執法者。



香港警方的表現經常被人詬病，尤其是反修訂逃犯例風波爆發後，被指行動進退失據，拖延清場令到事態惡化，近日又涉及使用過分武力及多次阻礙傳媒採訪工作。剛過去周日，示威者在多區打游擊戰，防暴警發射催淚煙驅散群眾，不少傳媒記者身處現場，網上有片段顯示警員粗暴對待本報女記者，無緣無故地以盾牌猛力撞向記者，不斷以粗言穢語辱罵她。



片段所見，現場有多名記者，涉事警員卻只針對該女記者指罵，明顯欺善怕惡。尤其是面對人多勢眾的示威者更甚，行動往往姍姍來遲，好像很怕與對方正面對撼。雖然警方全副武裝有槍有炮，執法清場卻畏首畏尾不夠果斷。示威者愛挑釁辱罵「黑警」，警員受氣無處發洩，明知記者手無寸鐵不會還擊，竟然「蝦得就蝦」。近兩個月來示威衝突中，記者被辱罵及受傷個案屢見不鮮。警方做法是嚴重干預第四權及新聞自由。



社會上各司其職，警方執法維護秩序，記者採訪報道新聞，沒有誰比誰更重要，尤其是在非常時期，更加要互相尊重，互相體諒，合力使香港社會回復正常。警方一直受輿論批評，形象盡毀，媒體如實報道可以還警隊公道，可是在「戰場」採訪不但沒有受到保護，反而被警方粗言穢語恫嚇及粗暴對待，難怪執法者盡失民心。「人必自侮然後人侮之」，想洗脫「黑警」污名，請先尊重身上的制服。