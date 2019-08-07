台灣二○二○年大選升溫，北京以「民進黨不斷推進台獨活動」為由，暫停大陸客台灣個人遊，民進黨的套板反應是「中國介入台灣選舉的政治操作」，蔡英文更指摘北京犯了「戰略性的錯誤」。香港的反修例政治風暴讓蔡英文明年連任有望，林鄭被視為蔡的「超級助選員」，但北京卻仍然不斷重申「中央堅定不移支持」林鄭及其領導的政府，由此可見，北京似乎比較在意台灣有無實質支持香港的「反送中」運動。全國政協副主席、前特首董建華最近公開指摘台灣是幕後黑手之一。台灣明年大選在當前中共對台決策中不是很重要，不管誰當選，習近平的「促統反獨」戰略不會變。



中共決定在台灣大選前暫停大陸客台灣個人遊，無疑就是要以經濟手段對台示警，這絕非「戰略性的錯誤」，也並非不理解「台灣人民並不等於民進黨」，而是中共必須要牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權。國民黨「和中」，民進黨「抗中」，中共一樣是「無差別對待」。這與過往選舉北京有立場的取態，顯然是不同的。



蔡英文總統最近接受日本NHK專訪時強調：「面對中國的武力威脅，台灣採取不挑釁、不激化，維持現狀的原則，盡最大能力維持兩岸和平。」維持現狀當然是台灣當前的主流民意，而蔡英文的「維持現狀」則是「一撿到槍」就忘其所以，特別是在美台關係升級的當下，抗中姿態更高，在中共眼裏不就是「挑釁」嗎？不過，中共的回應也必然是「你有槍我有大炮」。台海兩岸的現狀這兩三年改變很多，而且是變得更嚴峻、更危險。可以預見中共的「文攻武嚇」不會止息，只會更頻繁，民進黨為了大選的勝利，亦把台灣民眾綁上「抗中」的戰車；北京權者的民族復興夢遙不可及，台北權者的守護台灣亦成虛幻，人民由「目的」變成「工具」。二十一世紀的今天，竟然仍有統治者像受有某種神示似的肯定着自己所負擔的「歷史使命」，充滿了成功信心的，「救天下蒼生，捨我其誰」，把人民帶進危險深淵！



一九一九年，在第一次世界大戰勝利以後，為了國際聯盟計劃之受挫，領導戰爭的威爾遜曾經向當時參加戰爭的士兵們說 ：「在你們去海外之前我對你們說這是一個消滅戰爭的戰爭，我曾經竭盡努力以實踐諾言，但我不得不帶着恥辱和慚愧來到你們面前，並且說我並未能夠實踐諾言。你們是被出賣了；你們已為了某些你們所未能獲得的東西而作戰。」



百年前的美國總統威爾遜會為領導戰爭而悔禍知恥，今天兩岸及香港的權者則是要人民相信他們是「永遠不會錯誤」！