曾幾何時，香港警隊被譽為世界一流的警隊，但今次的反修例風暴卻證明名不副實，人們但見警隊綁手綁腳，被暴徒牽着鼻子走，而且情緒失控，一味向第四權發洩情緒，用粗口辱罵記者有之，刻意向記者施放胡椒噴霧有之，昨日更有記者被催淚彈擊傷，令警民對立情緒更加高漲。



沒錯，警方場場硬仗，壓力大且疲於奔命不難理解。但正因如此，警方跟傳媒更應互相尊重，尤其是爛果報等反對派喉舌一再惡意挑起仇警情緒，警方更應同其他傳媒保持良好關係，而不是將情緒發洩在記者身上，以粗言穢語辱罵，將紀律鬆散以至無紀律的一面暴露無遺。須知不禮貌行為只會令市民反感，更失民心，令「黑警」形象更根深柢固，令這場仗更難打。



再說，警方在連場暴亂中進退失據，明明有最精良武器，一樣貓被老鼠戲。反觀暴徒打着「Be Water」旗號，如水淹來，如水散去，迅速有序，與警方的混亂部署恰成鮮明對比。前日暴徒藉着大罷工在全港各區堵路搗亂，這是任何人都能一早估計的，偏偏警方無所作為，完全沒有奮起執法，結果多間警署遭塗鴉甚至縱火，警車被破壞，連警察宿舍都遭殃，至深夜都未能完全清場。



更有甚者，警方每次行動頂多象徵式拘捕數十人，其餘數千暴徒則施施然換裝坐港鐵離開，翌日又再搞事，沒完沒了。最莫名其妙的是，明知暴徒的暴力行徑不斷升級，警方依然「克制」，千呼萬喚的水炮車固然未見蹤影，連不反對通知書都是批完又批，准許集會時間甚至長至午夜，令人群愈聚愈多，清場加倍艱難。



很明顯，警方高層完全唔掂，無指揮無部署無意志，連不反對通知書都不敢運用反對權，一味坐在冷氣房任由前線打生打死，這樣下去，香港只會更失控，暴徒只會更猖狂，小市民和小商戶想重過正常生活，難矣！