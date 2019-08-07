香港時局吃緊，人心苦惱，好友聚頭，少不免談論當前亂象。一位學者朋友熟諳政治，真切關懷民生，近日與我閒聊，直抒胸臆，提出短、中期兩項措施，認為可讓特區走出困境。



朋友的建議大開大闔，不同凡俗，我心底裏是認同的，為刺激彼此思維，才跟他抬槓，表面上爭得面紅耳熱，實際上我想的卻是另類問題，想着想着，更慨嘆當代民主社會，太難容得下具大氣魄的從政人。



面對眼前亂局，好友認為不妨請求解放軍協助，以祈大亂後有大治。對此，我不完全抱否定態度，非常時期用非常手段，或許自有人家的道理。亂事平定後，朋友建議政府應以雷霆手段，運用行政措施，在一、兩年內將樓價壓低五成，讓年輕人重拾置業希望，以紓解社會的怨氣。



聽到上述建議，使筆者浮想聯翩，在開放的民主社會，如果有人以此為政綱，競選行政首長，說不定我會投他一票。但此君即使能當選，相信未幾便要下台，皆因這年頭太多投機政客，不少選民又智慧低下，容易受人煽動，君子道消，小人道長，實在良可慨嘆！



目前香港的樓價肯定是太高，就算不應該壓低五成，下調三成也絕不為過。但壓抑措施落實後，野心家定然會興風作浪，不停散播負面情緒，說得像是天塌下來般，甚至會鼓動負資產業主以死相抗。如果今日有第一個人跳樓輕生，三日後有第二個，七日後第三個，這樣持續一個月，執政者還能不倒台嗎？



然而，上述的建議卻是善政，若然沒有野心家蓄意破壞，民眾能夠戮力同心，共度一段艱難時期，那麼社會便能有出路。



據說，現任英國首相約翰遜本來是贊成國家留在歐盟的，他卯足勁煽動國人脫歐，只是為了覓得相位。今日的民主國度，往往孕育出這樣一類投機政客，試問社會又如何能長治久安？