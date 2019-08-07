一如所料，龜縮一排的林鄭，日前聯同多名問責官員見傳媒；佢老調重彈，只係加多兩錢肉緊指斥部分極端暴力分子將訴求變質，示威已超越原有政治訴求，摧毀香港繁榮穩定，對於有人形容係玉石俱焚，林鄭就指是把香港推向不歸路。唉！呢番話又係玩拖字訣，呼籲市民無論有何訴求，均應「和平表達」喎！



喂！當一隻怒海孤舟，正被一個六層高嘅巨浪冚埋來，你在遠離安全嘅岸邊，叫個船員快啲揸穩舵有用嗎？你一見完記者，全港即硝煙遍地，示威群眾把多區集會再次演變成暴力衝突，他們肆意破壞，多處堵路癱瘓主要幹道；圍攻多個警署，警方多次施放催淚彈驅趕示威者，火頭遍及港九新界多處地區，老朽一度懷疑自己是否身在香港！



林鄭，你一見完記者，老朽便噩夢連連，「一別乍驚身是客，何年重以鵲為橋」！夜半乍醒，一額冷汗！福地香港，誰有能力把她變成鬼城？中央寄望你平亂，看來只能是奢望。正如昨日本報正論指出：縱容暴亂陷絕境，玉石俱焚早注定。實情是：石不怕焚，玉才怕燒！年輕人一無所有，股市冧關佢哋乜事？樓市冧何曾又關佢哋事？經濟再衰又與佢哋有何相干？反正膽正命平，不和平表達你又吹得佢脹咩？



年輕人看不到出路，那麼，所謂「不歸路」又可以嚇到誰？還不是身嬌肉貴，有地位身家的一眾達官貴人！一個反修例掀起的無止境警民衝突，凸顯特區政府的管治無能！既然已去到玉石俱焚和不歸路，一般市民惟有寄望中央，能夠勇於站出來撥亂反正，擒賊擒王，盡快令香港恢復秩序。你睇，連向來「保皇有功」的立法會議員，人稱「元秋」的蔣麗芸，都在其網上專頁貼文，指林鄭問題多多，唯獨欠解決方案，令人失望，再加三個感嘆號！連建制派都知盲撐政府不可以平亂局，睇到林鄭若一意孤行，香港就真係玉石俱焚，老朽一於畀三個「like」！