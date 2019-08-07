大批暴徒藉以所謂「全港三罷」及「七區集會」為名，將暴力升級，以縱火堵路、破壞交通設施、阻撓港鐵運作等極端方式，導致整個香港交通瀕於癱瘓狀態，更威脅全港「打工仔」參與「罷工」，先後在屯門、大埔、沙田、荃灣、黃大仙、旺角、深水埗及金鐘等區包圍警署、縱火掟磚、擲汽油彈等，行為已經與恐怖分子無異。



亂港派發動罷工失敗後，企圖以癱瘓交通的方式癱瘓香港運作。除此之外，從新界到港島，暴力事件接踵而至，警員疲於奔命卻應接不暇、市民驚恐萬分，香港陷入極度混亂之中。



亂港派無所不用其極的暴行，甘願與民為敵，表明已到了黔驢技窮的地步。但令人憤慨的是，不管香港前景如何堪憂，激進示威者依然不為所動，擺出一副「玉石俱焚」的姿態，賭上整個香港，繼續進行各種違法破壞。近兩個月來，暴力不斷升級，除堵塞交通、損毀公物、圍堵破壞警署外，更有極端暴力分子製造炸彈、縱火、扔汽油彈，並藏有大量攻擊性武器。



目前，暴徒們能如此肆無忌憚、不顧後果，就是因為他們幾乎沒有甚麼違法成本：今日被驅散明日再捲土重來，甚至早上「收工」下午再「開工」。鑑於當前錯綜複雜的局勢，政府必須堅定地支持警方嚴正執法，維護正義、捍衞法治、明辨是非、駁斥謬誤、澄清真相。從而避免市民陷入迷茫、焦慮，甚至在是非黑白上出現不同程度混淆的情況發生。



對於那些明目張膽地圍堵破壞警署、縱火、扔汽油彈和襲警的暴徒，光是驅散還遠遠不夠，必須果斷地當場拘捕並及時起訴，才能有效震懾其他暴徒，遏止非法集結和暴力衝突的不斷蔓延，使香港社會及早回復正常。要做到這一點，政府和廣大市民更需要全力支援警隊、維護法治、制止暴力。