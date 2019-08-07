於上月，上海市政府推行俗稱「史上最嚴垃圾分類」，目標將城市的垃圾進行有效處理，從而促進回收再造及減少整體垃圾數量。自措施生效以來，群眾丟棄垃圾的方式在短時間改變過來，可說是當地成功推動一項重大的環保政策。然而，本港有傳媒報道相關新聞時，居然借題發揮指摘當地以極權方式監控群眾，實在令人相當的困惑。



上海作為內地的國際大都市，群眾意識及公眾素質近年不斷提高，是有底蘊推動更完善的市政政策。因此，《上海市生活垃圾管理條例》在上月正式施行，規定所有家居垃圾按照可回收物、有害垃圾、濕垃圾及乾垃圾分為四類，並對相關的收運和處置單位進行法例上的規範。與此同時，市政府亦徵集三萬名監督員，協助群眾將垃圾分類。若然個人刻意錯誤分類，將被罰款人民幣五十至二百元。



事實上，在嚴厲的措施下，不單是上海群眾改變過往的生活模式，就連店舖也作出相應安排，減少貨品不必要的包裝。在實行初期，大家可能會對新政產生疑惑，就如一杯珍珠奶茶，也要仔細分為三類不同垃圾，有時甚至對垃圾的種類出現多種說法和爭論。不過，種種問題都會是新政策的陣痛，而不便亦會隨着時間成為習慣，最終也會使上海得以成為廢物回收的先進城市。



另外，當局亦鼓勵各大社區組織志願者協助居民處理垃圾，也有公益機構在市內舉辦活動及上門造訪，以向群眾宣傳垃圾分類的相關知識。現時，在不同小區內會見到部分公公或婆婆擔當志願者，為社區的建設貢獻一分力量，體現出內地公民社會的發展，以及民眾力量的自發性。



新政美景 刻意扭曲



然而，本港某些媒體卻對上述新政的「美景」視而不見，刻意扭曲政策執行的過程。舉例來說，某些觀點指摘垃圾分類的做法欠缺人性化，批評做法是擾民的措施；又或指國內以威權形式監控市民棄置垃圾，對個人私隱欠缺足夠的保障；甚至說部分志願者態度惡劣，以命令方式呼喝群眾進行分類。不過，凡事的切入點皆有兩面，如果硬要從壞處的角度思考，定必會有許多不完善的地方。



反觀過來，香港計劃實行垃圾徵費多年，一直都未能落實，只是在做長期的諮詢及試驗，最終能否完成立法也是未知之數。去年十月，環境局終於成功啟動《廢物處置條例草案》，並預計在二○二○年能夠實施政策，但基於立法會效率低下的因素，現時仍未有最終的定案。眼見近年香港的人均垃圾量冠絕亞洲其他城市，而堆填區又接近飽和狀態，我們真的是束手無策，但又難以向更環保的政策方向邁前一步。



也許，上海給予我們一個示範的作用，表明政策執行力的重要性，不會像香港般議而不決，將應做的事情一拖再拖。更甚的是，部分傳媒對內地懷有絕對的偏見，即使與政治毫不相干的內容，在其筆下也要對國內體制肆意批評。於此，我們必須認清媒體的偏見，不要讓其影響我們的想法，更要分清甚麼是對是錯。