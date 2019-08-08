世界視線：老美袒護北韓　盟友自求多福

北韓官媒日前證實，領袖金正恩親自指導新型大口徑控制火箭炮試射，形容這是盼望已久的「主體武器」。對於平壤接二連三的試射活動，特朗普一如既往主動為對方「緩頰」，強調金正恩必會信守承諾，不會令他失望。



眾所周知，特朗普將「解決朝核問題」視作任內最大的「外交成績」之一，特別是三次「特金會」後，美、朝兩國最高領導人之間建立暢通無阻的溝通渠道，更是超越以往歷任總統，這也是特朗普總是念叨跟金氏的「牢固友誼」，足以約束對方不會「胡作非為」。不可不知，特朗普如今正力拚連任，承認平壤政府違反協議，不啻於自打嘴巴，前功盡棄。



對於長期陷於孤立的北韓來說，能跟當今最強霸主在談判桌平起平坐，本身已是一大成就。可以看到，三次峰會下來，金正恩沒有對美國作太多實質承諾之餘，還能一邊射彈一邊跟特朗普「稱兄道弟」；這邊廂特朗普對朝政策毀多於譽，那邊廂金正恩卻是長袖善舞、廣結善緣，成功爭取中國、俄羅斯以至伊朗的支持（至少被對方當作牽制美國的棋子），兩相比較，優劣立見。



金正恩最高明的地方在於，他成功揣摩特朗普的孤立主義心態。特氏早前在社交網站的發文，把話說得相當露骨，指北韓試射導彈或許違反了聯合國決議，但沒有違背新加坡「特金會」的承諾。特氏的潛台詞清晰不過︰美國利益至上，只要導彈射不到紐約、華盛頓，他才懶理甚麼聯合國決議。



特朗普的此一表態，難免令美國在東北亞的兩大追隨者──南韓和日本寢食難安，兩國跟北韓近在咫尺，中、短程導彈防不勝防。由此可以看到，美國對北韓的軍事力量「有限度容忍」，在區內營造戰爭邊緣的緊張氣氛，壓根就是為了發其「災難財」。南韓媒體日前報道，美國將要求南韓明年為美軍駐韓負責五十億美元費用，金額是目前首爾負擔金額的五倍以上。最諷刺的是，平壤政府一直提出的棄核前提之一，是美國撤走在朝鮮半島的核保護傘，如此一來等於斷了山姆大叔一條財路，特朗普豈會輕易答應？