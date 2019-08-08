功夫茶：漢奸黎尿醒驚夢　飲茶受辱冇癮記

漢奸黎曾經放言話自己「唔怕坐監，最怕洗廁所」，講到自己大有「人生達命自灑落」咁款！查實，條契弟成日講飲講食，一時話邊度歎粥最正，邊處點心最懷舊正宗，俗人一個也。話說某日佢被噩夢嚇醒，依稀記得被人點名說洋奴漢奸必玩火自焚喎！嚇到佢幾乎失禁，個心跳到出喉嚨椗。抖着雙手抹了一額汗，已全無睡意，便叫司機車佢過海去懷舊茶樓歎點心飲杯茶，壓壓驚喇。



好喇，腳仔震震，舉腳維艱終於坐定定，平時「×你老母」中氣十足嘅正宗契弟，家陣忽然聲震震話「伙記，普……洱」，茶博士面有惡色：普你老味，「浦也摩」就有！漢奸黎猶有餘悸，自忖：使唔使咁惡啊，冇普洱都有壽眉啩？茶博士又一口噴過去：愁你老味就有！漢奸黎眉頭一皺，心諗：大哥，未到鬼節啊！乜咁猛呀！好，叫司機買支水算吧。



於是，漢奸黎見冇茶飲咯，咪叫吓點心囉。佢見口糠糠，雖然明知有糖尿，幾大就幾大，燒賣就燒賣，問點心阿姐：唔該葡撻兩碟！點心阿姐嘟一嘟嘴角：「浦也摩撻就有！」心灰意冷下，漢奸黎就話：咁蝦餃有咯呵？阿姐柳眉一豎：蝦餃就冇，你條契弟就有排畀人搞！漢奸黎再問排骨有冇吖？阿姐二話不說答排骨都冇，睇怕你有排畀人拮。漢奸黎呢一驚非同小可：大姑娘，做乜搞我後邊？



漢奸黎氣急敗壞，叫乜冇乜，排骨蝦餃又冇，咁腸粉實有喇？阿姐話：你個×樣不就是成條粉腸？仲叫乜鬼喎！尿醒寒驚夢嘅漢奸黎又冇茶飲又冇點心食，冇晒癮！於是搖住個肥頭耷耳，口窒窒話：「咁，西米露實有啩？」阿姐火都嚟埋：老娘幾十歲你都撩，「西米露？西─你─老─母就有！」哼！食自己喇！



肥佬黎畀人媽到連做契弟都唔靈，心靈創傷冇晒癮，自言自語話要Call司機車佢返歸，有熟客仔聽見忍唔住兇佢：Call白車喇，你呢個幕後黑手！



毒花開兩朵，各表一支。話說家陣差佬好學唔學，學漢奸黎兇記者。呢，東方報業集團女記者採訪警民衝突新聞，站在行人道上，當時衝突已經暫停，仍有兇神惡煞嘅防暴警察喺後巷衝出嚟，無情情用盾牌推撞女記者，仲兩度問候人家娘親，你話差佬變「有牌爛仔」，係咪人神共憤！



魯迅話齋：勇者憤怒，抽刀向更強者；怯者憤怒，抽刀向更弱者。家陣香港好似絕世「瘋」情，防暴警畀人×老母，就發洩喺弱質女記者身上，所謂「男子漢」根本就係怯者！仲有啊，班差佬同政府一樣冇靈魂，呢，日前有五男女涉噴黑交通燈被控刑毀，警方竟烏龍搞錯法院提訊，擺明做嘢求其，心不在焉，抵畀人「×你老母」吖！



其實班示威者有唔少係大學生，讀過書有文化，功夫茶教吓佢哋咪成日「×你老母」咁粗俗，可以變化吓，改用「浦也摩」，有幽默感又不至於辱警，為示威抗爭增添樂趣！拜託，如果見到漢奸黎又去飲茶，唔該幫功夫茶向佢講句：「浦也摩」！若然見到防暴警去飲茶，就同佢講句：「浦你也摩」喇！