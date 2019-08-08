神州觀察：破壞兩岸同胞情　制裁台獨乃必然

北京日前宣布暫停數十城市大陸居民赴台個人遊試點，引發台灣方面極度不滿，大陸國台辦明言此舉是因民進黨當局推進「台獨」，煽動對大陸敵意與對立所致；中央政法委亦通過公眾號指新例與蔡英文親美的舉動，及表態聲援香港反修例活動有關。蔡英文則卸責指大陸將遊客當作政治工具使用，破壞兩岸民眾自由交流，可謂歪理連篇。



正如大陸喉舌媒體評論指，兩岸關係好，台灣才會好。像台灣某飲品店香港分店近日因應香港反對修訂《逃犯條例》產生的亂局，發表維護「一國兩制」、反對暴力罷工聲明，卻令自身深陷政治漩渦；蔡英文更不失時機地將事件導向大陸「政治入侵」，再度挑撥台灣民眾搞對抗，此舉不正是將飲品店當作政治工具來使？這樣做又怎會讓台灣民眾有好日子過？



可以見到，自民進黨上台以來，便不斷搞事，不是挾洋自重，就是動輒「碰瓷」，將大陸送的一手好牌打得稀巴爛，兩岸關係每況愈下，完全是由台灣一手造成；尤其繼早前修改「國安五法」之後，蔡英文近日又要推動「中共代理人」修法，從「紅色恐怖」擴展到「綠色恐怖」，令不少台商亦擔心「躺槍」。北京若不反制不打壓，難道由得「台獨」分裂勢力繼續舒舒服服地折騰下去？不將遊客作為「工具」對台實行經濟制裁，難道還有更好方法令蔡英文有所收斂？



既然台灣搞政治對立，大陸對其進行政治打壓就是順理成章之事，沒甚麼好抱怨的。糟糕的是，隨着陸台政治關係日益惡化，兩岸民眾的對立情緒亦與日俱增，相互攻擊抵制成為常態。像大陸民眾去年對「85度C」發起的連番抵制便是典型例子；早前蔡英文過境美國，再對香港的「一國兩制」指手畫腳，甚至有意為逃台的香港暴亂分子提供庇護，大陸新的國防白皮書表明要從嚴打擊「台獨」、「港獨」等分裂行徑，實屬勢在必行。



近期更有消息指大陸將對赴台旅行團數量進一步設限，及對台灣的演藝界發起封殺行動，乃至因應形勢從政治、經濟、軍事及外交上對台灣實行全面打壓。有些舉措以往就曾實施過，有的目前正在實施當中，只是這一切原本都不該發生的，以大陸目前的市場規模，和誰做生意也歡迎，而且是對方求之不得之事，為何大陸會對自家同胞處處設限？還不是因台灣當局屢屢數典忘祖，不認大陸是「一家人」所致。



香港的情況亦是如此，回歸二十二年，任北京如何關照，偏有人不領情，洋奴漢奸上竄下跳，與外國勢力內外勾結，就是要破壞「一國兩制」，把香港搞爛搞臭，最終須由全體香港市民埋單，用心險惡。