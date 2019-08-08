正論：反修例變質革命　不收手全港陪葬

聽鑼聽聲，聽話聽音。國務院港澳事務辦公室昨日與中聯辦一同舉行座談會，第三度就香港局勢發聲，語氣一次比一次強硬，用詞一次比一次嚴厲，明確指出反修例已經變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵。反對派再不收手，全港都要付出慘痛代價。



長期對香港事務不發一言的港澳辦一反常態，頻頻發聲，從第一次記者會只強調中央支持港府及警方嚴正執法；到第二次點名炮轟幕後黑手必玩火自焚；再到昨日明確將反修例同「顏色革命」放在一起，形容為回歸以來最嚴峻局面，違法暴力行為公然挑戰一國兩制原則底線，足證這場反修例風暴已被視為挑戰一國主權和國家安全的大事，中央耐性所餘無幾，警告意味濃烈。



很可惜，反對派繼續昧於形勢，或更準確地說，他們刻意昧於形勢，繼續將局面導向更失控的地步，全力將香港推進玉石俱焚的深淵。君不見，面對「顏色革命」的指控，反對派不是堅持港府誤判，就是詐傻扮懵，聲稱不明白「顏色革命」是甚麼，更轉移焦點在警方濫權上，重申港府必須撤回修例及成立獨立調查委員會。示威者亦同一口徑，堅稱不同人對「光復香港，時代革命」有不同理解，否認搞港獨。



然而，說甚麼並不重要，做甚麼才重要。正如當局多次指出，條例早已「死亡」，修例工作不會再展開，但暴力衝擊依然一浪接一浪，「光復」遍地開花，這顯然已無關撤例，而是為了搞冧港府，摧毀兩制，劍指一國。事實擺在眼前，從中聯辦國徽被塗污，到五星旗兩次被拋落海，再到港獨旗幟被人高高掛起，以至遊行隊伍多次看見美國旗、英國旗、港英旗，意味甚麼不言而喻。如果說這跟顏色革命無關，跟挑戰一國無關，跟奪取治權無關，三歲小孩也不信。



中聯辦亦聲言這場鬥爭是香港前途命運的「生死戰」、「保衞戰」，退無可退。由此可見，反對派若繼續心存僥倖，一意孤行，後果非同小可。已有建制派重量級人物明言，對於甚麼情況下出動駐軍，《基本法》有相關規定，可見出動駐軍並非不可能。儘管出動駐軍並不等於一國兩制完蛋，但香港無可避免承受極大陣痛，社會經歷更大動盪，這豈是真正愛護香港的人所樂見？



當然，香港淪落到今日地步，跟港府姑息養奸脫不了關係。所謂蛇無頭不行，人們但見反中亂港集團均有司法保護傘撐腰，尤其是壹傳媒黎智英更有免死金牌，政治黑金案獲放生，佔中案不了了之，甚至連證據確鑿的恐嚇東方報業記者案都石沉大海。律政司司長鄭若驊同黎智英大搞魔鬼交易，終致反中亂港勢力尾大不掉。昨日法律界再發起黑衣遊行，要求鄭若驊問責下台，這固然唯恐天下不亂，但若非鄭若驊其身不正，德不配位，亂局又豈會一發不可收拾？



不管怎麼說，香港已到了最危險的時候，背後關乎美國遏華利益，幕後黑手不搞死香港不罷休。須知幸福非必然，香港人再不覺醒，再不奮起抵抗，將來必定後悔莫及！