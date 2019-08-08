當香港一些人在醉生夢死地沉迷於甚麼光復、革命，中國政府卻在為防衞國家的戰略上做了一大建設。



建設的基礎是在南海中國領海之內吹沙填海，把海礁改變為可居的小島，島上可進一步建設，成為中國在南海的旅遊、海事、漁業、科研，以至軍事的基地。



今年六月底至七月，中國在南海試射導彈，美國軍方隨即證實，中方亦承認屬實彈射擊演練。



在南海防衞的導彈應該是陸基的防空導彈，和同樣是陸基的反艦導彈，後者可用卡車載送形成流動基地。因此，反艦導彈不用設在南海島嶼上，在廣東、海南島，乃至內地都可以用反艦導彈覆蓋南海領海。中國亦可以隨時把防空導彈、反艦導彈迅速裝配在南海主要的三大島，與廣東沿海一帶一起形成在南海的導彈防線。



當美國退出與俄羅斯的導彈協議，美國政軍公開地宣稱中國為敵人，美國軍艦千里迢迢地到南海展示威脅，中國在南海的部署實屬積極進取的防衞。萬一美國對華開戰，中國可保住南疆的防衞，更可封鎖航道迫使日韓，乃至台灣叛美。中國不用建設印度洋的海軍基地便可分割東亞與東南亞的連接，穩住周邊各國，孤立美國。這是習近平上台後最重要的戰略部署之一。加上北連俄羅斯，美國靠關島是沒法圍堵進攻中國，且中國同時少了北方與西方的威脅，可放手與美國在太平洋西岸周旋，以至從西南進入印度洋，確保石油供應，也可與俄羅斯合作從美國手裏解放中東。



中國的大戰略是攻守兼備，守着南海島嶼，怎會讓美國佔領香港？中美矛盾還未至決戰階段，一方面美國還是獨霸國際，金融霸權並未動搖。故此，在國際上美國是進攻方，顛覆所有不服從或對之構成威脅的國家。大仗打不成，便利用顏色革命，顏色革命起不了效果，便以制裁與和平演變、美元收買來入手，伊朗的例子正好說明了美國的手段。



另一方面，美國是紙老虎，軍力不足，只靠重武器，但以重武器為主的戰爭，美國財力難以支付，不能速決最終便要敗走。伊朗與俄羅斯看清美國的虛弱，北韓金正恩亦明白，今天連中國也從對美國的迷信中醒悟過來，習近平的中美貿易戰便可扭轉逆勢和敗局，讓特朗普打又不成，和又不甘，進退兩難。



故此，中美矛盾只會邊打邊談，給予中國足夠時間與空間來整頓國內、調整結構、開拓海外，以一帶一路來替代美國市場。在這大戰略中，香港只是小戰役。