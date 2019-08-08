這場由反中亂港集團和美英勢力相勾結發起的「反修例」大風波和大暴亂，是一場奪取管治權、推倒「一國兩制」憲政安排的「顏色革命」，對此就是連這場動亂的發起者和參加者也已毫不掩飾。這場「顏色革命」的具體落實口號，就是參加者和暴徒們屢屢打出的「光復香港、時代革命」的叫囂。



他們要「光復」的是甚麼「香港」呢？是英國殖民統治下的香港，這在多次遊行和暴亂中可以看到他們狂舞英國旗、港英旗。他們要完成的「時代革命」是甚麼呢？就是推倒「一國兩制」，奪取香港管治權的「奪權革命」，且由此「開創」一個所謂「香港新時代」。而按照這個目標和結局發展下去，他們最終要實現的是分裂中國、香港獨立。這個圖謀，他們現在還不敢公然亮出來，但指向明確，他們鼓吹的所有歪理邪說，提出的奪權主張和「革命行動」都是在為此作好準備。如果北京現在還不能堅決果斷的粉碎這場「顏色革命」，那麼分裂國家、香港獨立就會用不了多久，以更大的聲勢和瘋狂席捲而來。



現在山姆大叔正以借助這場「顏色革命」把香港和中國作「切割」，向北京施壓，為今後支持「港獨」製造輿論，創造條件。於是，我們也在今次風波和多次暴亂中看到有人狂舞美國星條旗，向美國發出「求援」信號，呼喚美國支持他們搞顏色革命，切割中港。



這樣的「互動」其實早有預謀，自然而然。事實上，這場大風波、大暴亂是由香港漢奸首腦總指揮、反對派聽命山姆大叔開闢「香港戰區」對付中國而掀起的。大凡漢奸所為，無非是出賣國家民族利益，或分裂國家、助外敵分而治之中國，或為外敵侵害中國利益而戰。



因此，香港漢奸總指揮了這場大風波、大暴亂，其目的何在、惡果何在已朗若白晝。於是，這場風波和暴亂的惡劣性質和危險超過回歸以來反對派發動的所有反中亂港行動，因而，清除他們就是清除當年的汪偽漢奸和「滿洲國」漢奸。他們在領導和組織這場風波和暴亂中，犯下的已是叛亂罪、叛國罪，這也是今日之亂局的時代新特點。