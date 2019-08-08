許多香港人大概都有點自殘傾向，否則不會如此愚蠢，好好的日子不過，偏要摧毀自己家園。過去常說飽暖思淫慾，如今變成飽暖思自殘，匪夷所思。



也許只有失去了，人們才會懂得珍惜。香港向來被視為福地，既沒有重大天災人禍，也沒有戰爭和饑荒（日本侵佔香港三年八個月的黑暗歲月，已是七十多年前的歷史），大多數港人過慣了安逸的生活，尤其是溫室中長大的年輕一代，根本不知何謂艱難困苦。他們身在福中不惜福，以為幸福就是必然，啃老就可以任性，於是為所欲為，肆意搗亂，把本是太平盛世的香港鬧得烏煙瘴氣，雞犬不寧。



幸福從來不是必然。香港能夠成為富裕社會，由小漁村變成國際金融中心，以及亞洲四小龍之一，是幾代人胼手胝足辛勤努力的結果，不是天上掉下來，更不是英國的恩賜。而這場大動亂正在破壞美好的一切，摧毀港人賴以安居樂業的家園，將香港一步步推向萬丈深淵。部分激進年輕人胡鬧不足為奇，最不可思議的是竟有這麼多人拍手叫好，甚至助紂為虐，恨不得搞死香港，這不是自殘又是甚麼？他們到底有沒有認真想過，搞死香港對自己有何好處？



當然，參與鬧事的市民也許自我感覺良好，認為自己是在爭取民主自由公義，是在「光復香港、時代革命」。但實際上，香港既非伊拉克，亦非敍利亞，而是一個繁榮穩定的社會，回歸後的民主自由公義更是遠勝回歸前，何須光復？何須革命？即使港府管治無能，施政混亂，港人也沒必要以自殘方式跟自己過不去吧？



反對派妖言惑眾，煽風點火，唯恐天下不亂，是為了達到其不可告人的政治目的。而那些甘願被利用的港人，顯然是被政治蒙蔽了雙眼，被狂熱侵蝕了心智，以致淪為不由自主的行屍走肉。面對如此反智而且狂躁的社會，理性的香港人除了自求多福，還有甚麼選擇！