八月四日晚上，東方報業集團女記者在銅鑼灣採訪時，有防暴警突然無故用盾牌推撞記者及集體以粗言穢語辱罵。記者及後已向投訴警察課投訴。事件令人氣憤，更惹大眾關注前線警員操守崩壞及情緒失控，自己都不能控制，又何以控制人群，維持社會秩序？



果然，八月五日「三罷」及七區集會，全港混戰，警方在深水埗發射催淚彈時，擊中記者頭部及拘押另一名記者返警署稱涉嫌襲警。警方未能交代為何當時會發放催淚彈，襲警則證實屬誤會，向記者致歉。



借用警察行動時慣例會說的兩句話「相信……」及「有理由懷疑……」，我們亦有理由懷疑及相信部分前線警員，特別是防暴警，無差別動用武力，粗暴對待記者已成為常態。用盾牌撞弱質女子，隨時令對方手斷骨折，若手上是警棍，可能又當「手臂延伸」打爆頭；有第一次催淚彈射中記者頭部，便會有第二次、第三次，下次會是橡膠子彈、海綿彈抑或是金屬子彈？



以前記者採訪，包括突發記者，都不用戴頭盔及保護裝備，甚至戰地記者也不見如此裝備，現在大部分記者採訪時頭盔變了必需品，否則隨時誤中流彈及棍打，命喪當場。不是替示威者說話，而是事實擺在眼前，記者被警察打傷的機會竟遠大於示威者攻擊。換句話說，對記者來講，誰槍彈橫飛，誰才是最大安全威脅，為防備誰才要穿戴全副安全裝備，答案不言而喻。警察這次真為香港新聞採訪界寫下新一頁，「垂範」歷史。



受害的東方女記者雖然已經投訴，但以警方一貫做法，隨時又採取拖字訣，再加上部分防暴警制服沒有編號，確認身份十分困難。一般市民或者嫌麻煩怕惹禍，但作為第四權代表，記者不畏強權，追求公義，絕對不能容忍警察濫權羞辱，不會就此罷休。失盡民心的警隊，還要和傳媒為敵，簡直自取滅亡。