中國自秦始皇廢封建要做千古一帝到滿清宣統退位，就如譚嗣同所說的：「兩千年之政皆秦政也。」專制主義，即使到了民國，甚至是今天這資訊爆炸的互聯網時代，一樣是餘毒未清。



孫中山矢志傾覆專制，建立共和，但是民國成立之後，他說：「現在雖然是推翻專制，成立共和政體，表面上固然是解放，但是人民心目中，還有專制的觀念。」專制的遺毒深刻在人民心中，是中國無法建立一個長治久安，民主開明政治制度的原因。孫中山在廣州演講《三民主義》談到甚麼是民權（民主）主義時說：「民權主義就是四萬萬中國人做皇帝！」他這種講法無疑就是為了順應中國人的帝王思想。



尼采說：「要重新估定一切價值。」



近百年來，中國、香港都在不斷的要「重新估定一切價值。」但是有一種價值從來不變，就是權力永遠由少數人掌握。毛澤東有句名言，在今時今日的中國仍然有其時代意義，他說：「一個人有時勝過多數，因為真理往往掌握在他一個人手裏。如馬克斯主義就是在他一個人的手裏。」



百年前的五四運動或曰新文化運動，就是把中國的舊文化一切價值重新估定，共產黨紀念「五四」，又重新估定「五四」一切價值，變成只有「十月革命一聲炮響」八個字。「給我們送來了馬克思列寧主義」之後，專制主義更生氣勃勃。「堯舜禹湯、文武成王、周公孔子相繼不絕」文化道統的一切價值，在民國初年那個百家爭鳴的言論自由時代被重新估定之後，民主與科學的精神，中國人仍然只能是相逢在夢中；今天錢潮滾滾，人欲橫流，最重要的是滿足個人的生活需要，政治就是心甘情願奉給寡頭專制去定奪。有黨幫你作主，總比自己當家作主省事吧！



八四年簽訂《中英聯合聲明》，九○年頒布《基本法》，「中國恢復對香港行使主權」，翻天覆地的變化，「一國兩制，高度自治」不啻就是一個塵世天堂。然而，由於重新估定港英時代的一切價值的權力不在港人，「五十年不變」變成謊言。九七後，香港特別行政區的政制發展循序漸進，很快便會有雙普選，這是《基本法》規定的，「民主回歸派」曾經深信不疑。○四年人大釋法否決○七○八雙普選，○七年人大決定否決一二年雙普選，一四年中央在《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書中首次提出「中央擁有對特別行政區的全面管治權」的論述，又再重估「一國兩制，高度自治」的一切價值。一四年人大「八三一決定」引發政治抗爭，到這時候，年輕世代決定要由自己來重新估定一切價值，哪怕是捨得一身剮！