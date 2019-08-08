香港正面對回歸以來最嚴峻的暴亂，反對派為了奪權陷入瘋狂狀態，港府高官個個龜縮，建制派倒戈投降，連唯一可以指望的警隊亦表現差勁，兩個月來將無紀律無部署無意志一面暴露無遺。



昨日更有令人難以置信的烏龍事件，涉在荃灣噴黑交通燈被控刑毀的五男女，原在西九龍法院提訊，警方竟搞錯為東區法院，下次要再轉法院。案發在荃灣，再無常識都知不可能在港島東提訊，連這麼基本的事情也搞錯，令人搖頭嘆息，所謂世界一流的警隊到底怎麼了？



更令人慘不忍睹的是，連日來暴徒反轉港九新界，警方無力控制，前晚又因為拘捕藏有雷射筆的浸大學生會會長，激起深水埗街坊反感，警署一度有千人包圍，驅散示威者時又全無隊形，甚至有防暴警員不聽指揮走失，要指揮官追趕喝止，說是潰不成軍也不誇張。有人疑問，購買雷射筆要拘捕，出售雷射筆卻沒有問題，每次執法都是「痕嘅唔𢱑、專𢱑唔痕」，予人不公不正之感，難怪每次都群情洶湧。



世上沒有無緣無故的恨，警方動輒得咎，做甚麼都彷彿是錯，批評輿論鋪天蓋地而來，除了反對派及爛果報刻意顛倒黑白、挑起仇警情緒，也應問問警方過去做過甚麼，才會令「黑警」形象如此根深柢固。休班警犯罪固然無日無之，警署內強姦女報案人更是經典，至於監守自盜、貪污受賄更是時有所聞。今次反修例風暴又是一例，警方對暴徒沒轍，儼如貓被老鼠戲，老羞成怒下拿第四權發洩，對女記者「×你老母」有之，向記者狂噴胡椒噴霧有之，刻意用警棍毆打又有之。採訪新聞是記者天職，記者與警方並非敵對關係，但警方情緒失控，卻無異於將自己推向所有人的對立面。



已經兩個月了，小市民失去正常生活已足足兩個月，如果警方無力應對，不如坦白承認無能，及早向中央求助。