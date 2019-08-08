今天是八月八日，時逢立秋，此後暑氣漸消，金風徐來，是香港走出困境的關鍵轉捩點。在此之前，一切宜守；在此之後，不妨大膽進攻。



中國著名的預言書《推背圖》有云：「茫茫天數此中求，世道興衰不自由」，很多人以為人定勝天、吉凶全由自主，其實未必。在上位者若是堯舜禹湯，屬大聖大賢，他們能否扭轉乾坤，我不敢說。但如今時逢末世，滔滔者天下皆是，在特區禮賓府內，所住的恐怕都是最具世俗氣之人，這樣的人便休想奢談自主天時地運，最好還是依時依勢而定進退吧。



可惜，歷屆管治班子都是不通世務、不懂天時之人，胡作妄為，老是在不適當的時候做不適當之事。本欄已講過多遍，香港特區成立於一九九七年七月一日，命格五行屬木，生於炎夏烈燄騰空之時，木被火焚，大忌熱燥的季節，故夏天最宜韜光養晦，休整生息。



二○○三年特區擬為《基本法》第二十三條立法，一二年想推動國民教育，一四年人大頒發「八三一」決議案，今年則打算修訂《逃犯條例》。每一次都是在夏天，每一次都鬧出大事，這就是《道德經》所言：「不知常，妄作凶」的結果。



夏天忌火，催淚彈乃火器，最不宜用。今年六月十二日，警方試圖用催淚煙驅散示威者，反倒激起民憤。本欄在七月二日發表一文，題為「香港豈能火上加火」，勸警方改用別的方法平亂，政府也暫宜隱忍，靜待立秋。但為政者置若罔聞，七月二十一日晚，在中聯辦外再次使用催淚彈，事發後一、兩個小時，元朗便爆發了白衣暴徒打人事件。當天之後，香港局勢急劇惡化，真是「好嘅唔靈，醜嘅靈」。



往事已矣，追悔亦無用，幸而由今天起，秋氣漸來，希望特區政府能把握時機，重整旗鼓，好好還市民一個安樂家園。