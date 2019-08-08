香港亂局，目前看不到盡頭。警民衝突愈演愈烈，八月五日多區爆發的衝突，七區集會演變成九區堵路圍警署，警方指出當日施放二十發海綿彈、一百四十發橡膠彈及八百發催淚彈，雖然不至於「血戰乾坤赤」，老朽倒想起老子所述的：「師之所處，荊棘生焉；大軍之後，必有凶年。」香港經濟在硝煙之後，難道會有豐年？



反修例風波觸發的連串示威衝突，已發展至無日無之，即使不是警民衝突，也是民間大廝殺，自「血腥元朗」白衫軍襲擊市民後，北角及荃灣區又先後有手持武器的白衫軍，與身穿黑衫的示威者街頭廝殺，附近之街坊固然膽戰心驚，而迫不得已要到那些高危區返工搵食的市民，每日亦不得不如履薄冰，返到工又驚放工回不到家。



此外，高危區嘅商戶更成為驚弓之鳥，一有依郁，揸住碌竹，可能會死快啲，甚至畀人用膠索行私刑綁手綁腳；商舖惟有提早落閘，做少啲生意甚至唔做生意，保住條命，每逢中秋，起碼可以月下起舞「對影成三人」，或是唱吓《水調歌頭》：但願人長久，千里共嬋娟啊！政府管治無能，小市民如老朽，活着，就要感恩！



阿哥，香港之「硝煙圍城」，保安局局長李家超形容「暴力行為是史無前例」。唉，政客、學妖、訟棍鼓吹的「違法達義」、「有時候暴力或可能是解決問題的方法」已遍地開花結果，看來，反中亂港者必額手稱慶，飲得杯落！



林鄭都睇到暴力將香港「推向十分危險」的境地，中央又點會唔知啊！國務院港澳事務辦公室十日內第二次，就香港連串示威暴力事件發表看法，措詞一次比一次強硬，今趟更點名批評美國副總統和國務卿早前接見漢奸黎，警告「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到！」問題是特區政府連誰是朋友、誰是敵人也分不清，警方甚至學漢奸黎兇正常採訪嘅東方女記者，咁先至大鑊！