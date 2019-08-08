「不合作運動」及暴力衝擊不斷向各區蔓延，並已嚴重擾亂社會正常秩序，令市民深惡痛絕。面對極端暴力和激進分子亂港擾民的囂張惡行，愈來愈多沉默的市民忍無可忍，怒火中燒，開始出現焦慮、反感，甚至厭惡的情緒。無論在街頭還是在港鐵站內，市民與暴力激進分子的衝突次數愈趨頻密，衝突形式漸從口角衝突演變為肢體衝突，多名司機被暴徒圍毆導致更多司機遇路障即衝，街頭險象環生。



香港目前正在被怨憤、仇恨和暴戾之氣慢慢吞噬。多區出現圍堵衝擊警署、破壞交通燈、群眾爭執打鬥現象等的暴行，更不知幾時結束，而多區出現暴行亦反映了民眾情緒失控風險正在顯著提升，社會撕裂進一步加劇。因此，當前各方必須保持冷靜克制，避免事態惡化，局勢失控。



縱暴派為這場風波的始作俑者，縱暴派人士及政客為達到政治目的，公然美化暴力、散播仇恨言論、抹黑政府及警員，利用暴徒作政治工具，縱容、策動一系列衝擊香港法治和政府管治的行為、嚴重破壞香港社會秩序、挑戰國家主權和「一國兩制」底線。



縱暴派製造人血饅頭，煽動示威者做「死士」阻撓破壞警方執法，讓亂局持續下去，劍指十一月區議會選舉、明年九月立法會選舉，甚至特首選舉。同時，反對派大小政棍亦可在修例風波下分食人血饅頭，香港愈亂，他們得益愈大、愈開心。



對於香港當前困局的最佳解決辦法，在於特區政府要堅定維護法治，盡快制止所有暴力行為，傾聽民意、凝聚共識，重振市民對政府的管治信心。同時，廣大市民也要冷靜分析、明辨是非，駁斥謬論，槍口一致對準外敵暴徒，不要成為有心之人的政治工具。支持特區政府和警方維護法治、制止暴亂，讓香港早日回歸正軌。否則，民眾情緒失控風險上升，受害的仍然是廣大市民。