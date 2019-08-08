政治沒有永遠的敵人。美國二○二○年總統大選，民主黨參加初選的政客有二十人，在這條無比擁擠的賽道上，自然難免有一番捭闔縱橫。在民主黨第二輪電視辯論大會上，左派陣營的兩大代表人物──佛蒙特州參議員桑德斯和麻省參議員沃倫「結盟」，力抗黨內其他溫和派對手，便是最佳例子。



在底特律舉行的辯論會上，主持人以各參選人的民調數字以及募集捐款多寡為出場次序，結果由桑德斯及沃倫領頭上台（前副總統拜登被抽到出席另一組辯論會）。兩人互拍肩膊彼此鼓勵，有評論形容兩人的身體語言彷彿告訴廣大選民，這是場「我們對他們」的鬥爭。



果不其然，桑、沃二人大力倡導政府全面接管醫療保險業，成為當晚眾矢之的。前馬里蘭州眾議員德萊尼批評，全民醫保並不現實，繼續支持只會令特朗普成功連任。桑德斯反擊說，醫療保障是基本人權，他會繼續為此而戰；又說中產或許會因全民醫保繳交更多稅，但卻可省下大筆保險費，「除笨有精」。至於被視為「是日金句」的，則是沃倫這一句話︰「我不明白為甚麼有些人大費周章參選美國總統，只是為了說甚麼是我們不能做、不能爭取的事情……我已準備好參與這場戰鬥」。



平心而論，這番話純粹訴諸感情，選民根本無法看出「牛肉在哪裏」，然而政治學有所謂「觀感即現實」一說，例如英國首相約翰遜聲稱要用「做得到的精神」（Can-do spirit）帶領英國脫歐，說了等於沒說，卻能贏得不少掌聲。民調顯示，桑、沃的好感度在辯論會後有所上升，即說明他們的策略成功。



正因為桑德斯跟沃倫的票源很大程度上重疊，兩人才有「結盟」的必要。須知道，無論初選表現如何神勇，最終代表黨出戰明年大選的只有一人，是以當務之急是擊退其他對手，特別是去掉拜登這個「攔路虎」，之後再惡鬥未遲。可以說，桑、沃現在是「合則兩利，鬥則俱傷」。



更何況，目前美國整體政治環境對左派陣營極為不利。儘管桑德斯一六年參選為左派打開了局面，但「大政府」那一套畢竟未能為大多數民眾接受，例如以紐約眾議員奧卡西奧─科迪斯為首的左派「四人小分隊」提出的「綠色新政」，包括為每個國民提供免費住所，為減排禁止航空旅行等激進主張，就連眾議院議長佩洛西也難掩不屑之情，形容這是她收到眾多建議的其中一個，人們可以稱其為「綠色夢想」，反正根本沒有人知道所謂「綠色新政」葫蘆裏賣的是甚麼藥。



至於特朗普，面對民主黨「進步浪潮」則像是「檢到槍」一樣興奮，把對手「抹紅」成「社會主義者」、「令美國變成另一個委內瑞拉」不遺餘力。可以想像，特氏最忌憚的對手肯定是拜登，後者有八年白宮經驗，特氏很難把他貶低為不食人間煙火的「離地政客」。在當今「倒特」為首要任務的民主黨裏，桑德斯和沃倫對內既要安撫「四人小分隊」所代表的年輕理想主義者，又要說服廣大選民，自己能從撐特氏的中間選民中撈取部分選票，面對如此「不可能的任務」，哪還有分裂的本錢？