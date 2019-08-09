神州觀察：打傘揭紀委內鬼　掃黑路阻力重重

中央掃黑除惡第十四督導組日前向黑龍江省委反饋情況時透露，哈爾濱市紀委常委、監委委員劉杰已經被查落台，這是內地掃黑除惡首次揭發有紀委官員充當黑惡勢力保護傘，折射出內地官場「內鬼」層出不窮，反腐掃黑阻力重重。



紀委官員被指充當黑幫保護傘，其主要庇護的應當是涉黑受查官員，這應當不是個案，今次中央部署的掃黑除惡行動，由於保護傘涉及官員，因此打傘任務主要落在各地紀委部門。而各地有紀委官員包庇貪腐亦非秘密，不少人面對舉報信件，多是一轉了之或登記作罷，從不會認真過問，甚至對有些被舉報人通風報信，賣人情收好處。表面上是不盡職不作為，實際上則是腐敗的結果。



今年以來，內地已有不少紀委內鬼被查，包括湖北省紀委派駐省自然資源廳紀檢組原組長王保平、陝西咸陽市原紀委書記權王軍、安徽省紀委駐省交通運輸廳紀檢組原組長閻如政、原廣州市紀委副書記柯珠軍等，另有陝西省紀委原預防腐敗室主任胡傳祥受審，而胡就是已落台的陝西省委原書記趙正永的外甥。中共十八大後，紀委系統內落台高官也不少，比如中央紀委原第四紀檢監察室主任魏健、中央巡視組原副部級巡視專員張化為、中紀委駐財政部紀檢組原組長莫建成、吉林省紀委原副書記邱大明等一批紀檢監察機關的內鬼。



根據中紀委報告，去年全國共談話函詢紀檢監察幹部九千二百餘人，組織處理一萬三千人，處分三千九百餘人，移送司法機關一百多人。可見各地紀委部門內鬼氾濫成災，反腐掃黑阻力之大，若不是中央頻密派出巡視組和督導組，根本就不可能打到老虎和拍到蒼蠅，更不可能挖出保護傘。



從邏輯上講，體制內的監督，存在一個「最後的監督人」的悖論，當紀委作為「最後的監督人」無人監督的時候，腐敗就無可避免。顯然，要防止紀委自身腐敗，就需要將這個「最後的監督人」的角色賦予大眾，開放民眾和媒體在反腐敗上的參與空間。



絕對權力導致絕對腐敗，內地凡擁有執法權力的部門，幾乎都有內鬼。例如今年初召開的中紀委全會就首次提出徹查金融內鬼，並舉例華融集團原董事長賴小民是侵吞國有金融資產的內鬼；而去年初開始的掃黑除惡行動，各地都有大批公安因充當保護傘受查，這些敗類本來就是內鬼，如果沒有公安通風報信，神州黃賭毒又如何會愈掃愈多？



事實上，豈止內地官場有內鬼，本港特區政府和警隊難道就沒有內鬼？否則，泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻又如何能聞風而逃？被中央定性漢奸的黎智英等一眾反中亂港黑手，又如何能逍遙法外？