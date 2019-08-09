世界視線：喀什米爾風波　印度胸有成竹

印度政府自從八月五日廢除憲法第三七○條，收回印控喀什米爾地區的自治權後，當地的通訊網絡就被中斷，不但居於新德里的喀什米爾人沒法與親人聯絡，遠至加拿大也有同鄉追問消息，心急如焚，正促請渥太華政府和聯合國介入。事態發展下去，有機會觸發印巴大戰。



印控喀什米爾有七百萬名穆斯林居民，巴基斯坦已就此事傳召印度大使抗議，指新德里單方面的行動違反國際法和安理會決議，揚言會採取反制措施。對此，聯合國秘書長古特雷斯僅呼籲各方保持克制，除此之外便一籌莫展。



和平的代價是各國採取綏靖政策，默許新德里為所欲為，但對於當地七百萬居民來說，他們寧可動亂，也不想原有的自治權和土地購買權被剝奪，官逼民反實屬自然之理。不過，印度早有平亂的準備，先撤走當地的留學生和朝聖者，再派駐萬計重兵鎮壓街頭示威，然後抓捕過百名異見人士和反對派領袖，務求將一切反印的苗頭撲熄。據稱當地油站已無油可買，銀行亦無錢可提，足見總理莫迪處心積慮之久。



喀什米爾一夜間分拆成兩個直轄市，城內叫天不應，叫地不聞，居民反抗無門，只能引頸顧盼鄰邦前來解救。雖然事件給予一個出兵的藉口，但巴國也不敢貿然開戰，只能步步為營，暫時驅逐印度大使以及停止雙邊貿易協定，企圖外交施壓。然而莫迪會收回成命嗎？很明顯不會，因為兩國的貿易額僅得廿四億美元，不足為患。



巴方揚言要跟喀什米爾人共同進退，更煞有介事宣布八月十五日印度獨立日將成為黑暗日，儼如預告出兵。縱然巴軍進入備戰狀態，但面對當地數萬名印軍駐紮，也不知從何入手。巴國當務之急是將印度告上安理會，迫使大國表態伐罪，奈何美國開口警告巴方停止所有報復性侵略，反映印方早已獲得白宮的許可。有了大樹庇蔭，莫迪大可無視巴國施壓。他正式回絕了對方的要求，稱新德里不會在下周三作出答覆，認為回覆只會落入巴國的圈套，令喀什米爾的「內政問題」國際化。面對印度八面玲瓏的守勢，巴國又該如何攻破？