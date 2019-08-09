功夫茶：漢奸黎玩火自焚　洗定籮柚等時辰

善惡到頭終有報，多行不義必自斃。呢兩句俗語，就係為反中亂港永遠走在最前線嘅漢奸黎度身訂造。反修例風暴引發嘅示威衝突不斷，甚至國徽被污損、五星旗一再被扯下拋落海，京官直斥呢啲行為已嚴重挑戰「一國兩制」原則底線！



嗱，盲嘅都睇到中央對武力抗爭者嘅態度趨於強硬。國務院港澳事務辦公室日前點名批評漢奸黎同民主派赴美「唱衰香港」，勾結外部勢力干預香港事務，仲講明「玩火者必自焚，該來的懲罰終將到來」！漢奸黎挾洋自重，除獲美國副總統同國務卿接見，佢仲唔知係咪狗餅食得多，得意忘形，竟自爆曾向美國高官建議制裁參與打壓反修例嘅中港領袖及官員。喂，咁多搞作，呢個仲唔係「港版吳三桂」？



漢奸黎愈來愈放肆，皆因長期得到律政司包庇，充當佔中幕後黑手冇事，連恐嚇東方報業記者案都冇事！事發逾兩年喇，東方同受害記者先後十三次去信，但求交代一句「告或唔告」，律政司都一直以虛話敷衍，一味玩「龜縮功」！講真，若然唔係港府三番四次放生，兼且有司法金鐘罩罩住，惡貫滿盈嘅漢奸黎早已洗緊廁所，又點可能到家陣仍然為中央添煩添亂？



嗱，縱虎歸山，漢奸黎仲唔得寸進尺咩。睇佢卯足幹勁，全方位煽動暴力，唔搞死香港唔罷休！都話「上帝要人滅亡，必先使其瘋狂」，漢奸黎目無一國，恍似神打上身，鼓吹中國崩潰論、共產黨收檔論！爛果報更失心瘋到叫囂直接送中聯辦主任王志民入赤柱監獄！咁唔係赤裸裸挑戰「一國兩制」底線係咩呀？唔係造反係咩呀？是可忍孰不可忍，中央終於睇到，香港之亂之所以永無盡頭，就係冇喺源頭減亂，冇徹底揪出幕後黑手使其永世不得翻身！擒賊唔擒王，永難釜底抽薪，每次遊行示威只會繼續美國旗、英國旗、港英旗亂舞！香港已經回歸廿二年喇，試問成何體統！



喂，中國已經唔係昔日嘅吳下阿蒙，喺國際舞台舉足輕重，唔通連對住一個特別行政區，都未能端正主人家心態，任由漢奸黎搞顏色革命反轉香港咩？再講啊，歷史話畀大家知，做漢奸從來冇好下場，汪精衞就係佳例。想當年，佢畀偽裝攝影記者嘅刺客行刺，雖然唔死得，不過子彈無法取出，求醫南京名醫「劉一帖」，劉不屑為漢奸治槍傷，只寫一字條放於藥瓶中：「厚禮不該收，收了神鬼愁，老夫藥一帖，宜人不宜狗。」汪漢奸後來帶痛到日本東京帝大醫學院就醫，終告不治！嗱，做漢奸走狗冇好下場，睇到喇！



話時話，早前有網民發動將「連儂牆」擴展到漢奸黎位於何文田嘅寓所，嚇到佢又加裝有倒刺嘅鐵絲圈，又用白紗網覆蓋。功夫茶有合理懷疑佢一定食不知味，睡不安寢！咪話唔提醒，中央知來者可追，必撥亂反正也！時辰一到，洗定籮柚將牢底坐穿罷啦！呢個玩火自焚嘅民族敗類同香港千古罪人，中央已發出最強音：必被釘在歷史恥辱柱上！



一旦司法金鐘罩冇咗，報應好快到來！正是：過到初一，過唔到十五；過到十五，都要洗定個八月十五！