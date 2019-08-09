產評：全球放水非萬能　不放水萬萬不能

全球貨幣戰急劇升溫，為應付經濟下行風險，近月有逾十國央行宣布減息，為經濟保底抗逆。事實上，在貿易戰下，需求面迅速轉弱，為了避免經濟增長快速放緩，甚至衰退，雖知減息放水非萬能，卻不得不為。可當未來六至九個月，事實證明積極減息放水均無助刺激需求，而中美不惜一切繼續對抗的話，屆時全球經濟肯定劫數難逃！



○八年金融海嘯後，美國施行十年量寬，成功阻擋危機擴散，經濟休養生息後回復增長。近三年多聯儲局推動利率正常化及執行縮表計劃，直至上月底的議息會才暫停縮表計劃及作出近十年來的首次減息行動。雖然該局強調並非減息周期的開始，但其口風偏「鴿」，路人皆見。不過，美國正處於推出大型減稅措施，經濟持續增長，股票市場也逼近歷史高位，但都要為提防貿易戰惡化而作預防式的減息措施，試問其他央行該如何自處？



擺在眼前的局面是，中美貿戰拳來腳往，互不相讓，市場對中美能達成貿易協議基本上已不寄厚望。兩強戰線由貿易延伸至金融貨幣，意味迎面而來可能是殘酷而沉長的摩擦，各國央行也緊跟聯儲局步伐減息，說白了是時局所使然，避免成為先倒下的一個。



堪憂的是，環顧全球，過去被視為高息貨幣的澳洲和新西蘭，經歷多次減息後，兩者利率如今已降至一厘，「高息」已成過去式。此外，歐元區利率為零、日本利率為零至負零點一，全球各主要央行尚有多少減息的空間，大家心裏有數。



美國利率期貨顯示，聯儲局九月份再減四分一厘息的機會達78%。中國正讓人民幣貶值，抵銷關稅影響，除非金融市場急劇波動，威脅引發債災，否則相信不會急於跟隨減息。畢竟單靠增加流動性，解決不了由貿易戰引起需求下降的問題。減息並非解決經濟放緩的靈丹妙藥，否則今時今日的歐洲經濟不會是如斯爛局。



當各大央行將利率陸續向零邁進，而經濟未見復甦，信心崩潰所引發的資產拋售潮，將考驗各國金融體系穩定性，而新興市場經濟體自是相對脆弱的一群。



有別於金融海嘯後，作為全球經濟兩大引擎的中美都開大印刷機充撐經濟；如今中美都已推行了大規模減稅等積極的財政政策。當貨幣政策和財政政策這「雙策」都經已招數盡出，仍無法扭轉經濟步入衰退的軌道，只怕接下來的全球大冧市，不是海嘯級，而是核爆級別！