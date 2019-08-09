正論：訴求非一方專利　抗暴力必須發聲

不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。反對派掀起的政治惡浪演變成暴力奪權，「顏色革命」的邪惡本質暴露無遺，他們更因為港府不答允「五大訴求」而將暴力合理化，歪理邪說充斥社會。沉默的大多數再不打破沉默，發聲抵制暴力，揪出黑手嚴懲，香港只有死路一條。



香港從來都是多元化社會，但反對派脅迫港府提出的「五大訴求」早已變成「一言堂」白色恐怖。忍無可忍，毋須再忍。有團體將收集到的民意歸納為「十一大訴求」並向當局反映，包括重啟修例、立即展開二十三條立法程序、制訂「禁止示威蒙面法」、徹查外國反華組織資金在港流向、確認「612」為暴動、追究所有違法暴徒刑責、成立獨立調查委員會追查反對派政客、追究遊行集會申請人因活動導致公共設施損壞的復修費用，以及開發香港電台公眾使用權等，全部都是衝着「五大訴求」及反修例風暴引發的法治和治安亂象而來，極具針對性。



誠然，反對派及示威者打着民主旗號，只許自己提出訴求，不許其他人發聲，根本同專制獨裁者無異。八月五日大罷工便是典型惡例，示威者癱瘓交通堵塞道路，不惜犧牲廣大打工仔利益也要達成一己政治圖謀，並將暴力不斷升級的責任歸咎於港府不屈服，自私自利，無法無天，路人皆見。



你有訴求，我有訴求，言論自由一直是香港核心價值，沒理由讓反對派騎劫一切。十一大訴求中，很多都具有迫切性，例如「禁止蒙面法」，早於三年前旺角暴亂後已有人提出，時任保安局局長黎棟國表示會探討，可惜港府議而不決，不了了之。事實上，「禁止蒙面法」在歐美並非新鮮事，美國十個州、加拿大、奧地利、德國等地都有相關法例，法國政府亦因應黃背心運動而修改法律，可見立法並非洪水猛獸。



至於香港電台作為公營機構，每年耗費逾十億元公帑營運，食君之祿卻沒有擔君之憂，反而成為反中亂港喉舌，港台記者在反修例風暴期間狙擊政府不遺餘力，簡直諷刺。審計署早就指出，港台管理混亂，營運不善，這樣的廢衙門關掉也不可惜。必須指出的是，反對派的五大訴求中包括特赦被捕示威者，連法治遮羞布都不要了，正如有人質問，示威者可以特赦，元朗白衣人是否也可特赦？道理何在？別說特赦是癡人說夢，示威者在各區及立法會的刑事毀壞，以至商戶落閘的損失，統統都應算到他們頭上，絕對不能輕輕放過。



打蛇打七寸，擒賊先擒王。隨着港澳辦將反修例風暴同「顏色革命」放在一起，警告幕後黑手玩火者必自焚，顯然已將事件提升至挑戰一國主權的層面，成立獨立調查委員會追究反對派責任、揪出幕後黑手就是應有之義。既然反對派可以要求追究警方執法，港人一樣可以要求追究黑手禍港，事關國家安全，由內地國安部門同港府聯手調查恰當不過。總而言之，香港絕對不是反對派和示威者的天下，絕對不容他們為所欲為，沉默的大多數是時候發聲止暴制亂，拯救家園！