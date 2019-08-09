我們說香港現時的情況是美國策動的「顏色革命」，一是根據美國在其他國家策動「顏色革命」的規律來作比較。因為美國習慣公式化來做事，「顏色革命」的推展都是一板一眼，按着標準公式來進行，不可能屬偶然的巧合，而更多是美國的策動。



二是根據各種訊息，例如香港示威暴動者的海外和在香港內部受訓、輿論的發動和相類的模式、資金的流向以及物資後勤的組織等，當可看到香港以外的政治勢力在操作。更可笑地，美國官員竟然公開干預香港的政治。



當然，我們很難舉證美國與示威者和暴民的直接關係，否則的話，美國中央情報局及其他情報部門便失職了。美國幾十年建設起來的國內外情報力量和龐大的資金投入，不可能犯上低級錯誤，被別人容易逮住。



相對而言，示威和暴動的參與者提出「光復香港，時代革命」，卻是不知所謂，可能純粹從文宣出發，但求順口，不管內容。或許這也正反映出他們的心態，目的只是找個口號、找個藉口來進行他們私底下的政治企圖。



「光復」的意思是把舊的、失去的恢復。光復過往的說法，是推翻日本對香港的侵略與佔領，恢復英國統治。因此，在回歸之後，用光復的口號，相信便是要求恢復英國的殖民地統治。示威與暴動的人應該不懂歷史，光復元朗便不會追溯當年新界鄉親與英軍作戰，把當時的戰敗用於今天的光復來扭轉。用光復口號，便是反動的恢復英國殖民地的統治。



至於「時代革命」，甚麼時代？相信設計口號的人也不清楚，不學無術的以為時代便是當前，時代革命便是當前革命。



在香港的當前是革甚麼的命呢？他們不提資本主義革命、民族主義革命，因為他們不懂，不提基層革命、打工仔革命、窮人革命，因為他們多是飽食終日、無所事事的青少年，靠父母、社會養，並沒有社會理想。革命對他們來說不過是現實的遊戲，更為真實的打野戰，他們並沒有任何政治理想來革社會的命。



由他們背後策動者設計，時代革命便是城市游擊戰，佔據道路，攻擊政府，攻擊警察，大肆破壞，革命便簡化為造反，暴民主宰城市，替代警察。唯一的意義是反政府、反社會，唯我稱王，發動更多的人，製造多數人的獨裁和專政。



但即使參與示威暴動者無心，策動者卻有意，且計謀極深，革命是革當前政府，即特區政府、中國政府的命。革命的目標便與光復相呼應，恢復英國殖民地統治！