這場「反修例」風波和暴亂發展到今天，無論是甚麼結果，無論是林鄭徹底投降，應允反對派的「五大訴求」，還是朝廷忍無可忍責令特區政府使用強力手段平定，或不得不出動解放軍平亂，對香港的毀壞和災難都是一樣的，「一國兩制」想不走樣、不變形而不可得，且恐怕這還是最小的損毀和災難。



如果反對派得勝，「顏色革命」成功，香港將被肢解，與中國割裂，「港獨」將不可遏制。如果北京平亂成功，且要剷除反對派捲土重來的可能，要除惡務盡，現行的「一國兩制」則絕難做到，「一國一制」將成必然選擇。因此，今次大博弈、大搏殺的結果，都會讓「一國兩制」在香港付出同樣的慘痛代價。



稍有區別的是，前者，「一國兩制」不復存在；後者，「一國兩制」或許還能「名存實亡」，為朝廷、為鄧小平先生保存一點顏面和對外宣傳的需要。現在誰都知道，把事情搞到這般田地，是反中亂港集團和美英外部勢力發起這場風波、暴亂的初心和目的。為此，他們作了精心準備、周密部署，無論哪種結果，都可以「沉重打擊中國」，給北京造成持久的巨大的麻煩。



他們也清楚，「顏色革命」不可能在香港成功，他們的搗亂破壞、暴力行動就算把香港打爛了，也不可能威逼到朝廷和香江府衙接受他們的「奪權」和「革命」條件，只會導致中央出手「堅決平亂」。但他們還是要賭一鋪，賭中央投鼠忌器，賭中央太「心疼」香港，賭中央「害怕國際壓力」，賭中央要「顧全大局」，賭中央不敢把他們怎麼樣，不敢「動真格」的。他們的賭注就是要瘋狂搗亂、暴力破壞，與香港「玉石俱焚」。他們賭輸了，可以跑到老美、西方等庇護，香港死活是不必理會的。萬一贏了呢？他們可就是奪權成功的「時代英雄」。



他們的心腸毒如蛇蠍，但政治包裝和口術卻花言巧語、慷慨激昂，煽惑得許多人暈頭轉向、錯亂癲狂，為他們充當炮灰、打手，自毀家園而不知，成為籌碼而不知。這類無良政客玩民眾於股掌之事，古今多矣！