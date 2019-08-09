一石激起千層浪。大陸宣布暫停居民赴台個人遊，引起島內一片震驚，民進黨當局氣急敗壞，指摘大陸片面破壞協議，單方面割斷兩岸交流，表示嚴正抗議和譴責云云。其實食得鹹魚抵得渴，這沒有甚麼好抗議和譴責的，既然台灣甘願充當美國遏華棋子，最近甚至公然插手香港事務，支持港獨和暴力，導致兩岸關係瀕臨破局，就應該料到大陸會反制，「求仁而得仁，又何怨？」更何況，經常製造兩岸交流障礙的恰恰就是民進黨當局，大陸只是以其人之道還治其人之身而已。



一直以來，大陸方面總是一廂情願地認為，只要經濟上不斷向台灣讓利，就可以獲得台灣人好感，拉近兩岸距離，逐漸實現和平統一。可惜事實並非如此，不管大陸如何釋放善意，台灣當局都不為所動，反而挾洋自重全面投向美國，更以取自大陸的經濟利益向美國交保護費，購買軍火對抗大陸。在這種情況下，大陸有何理由繼續做冤大頭？



有人也許認為，明年台灣大選，大陸此時出招，無異於為民進黨蔡英文助選。這顯然是想多了，兩岸關係惡化到這種地步，不管誰當選總統，分別都已不大。民進黨繼續執政，兩岸關係固然不會改善，國民黨再度上台，也不可能改變親美政策，反正藍綠都一樣，大陸再也沒有甚麼好顧慮。二○一六年台灣大選前，大陸也曾傳出限制赴台個人遊，結果雷大雨小，這次則是說做就做，迅雷不及掩耳，說明大陸對台灣的耐心已經耗盡，對台政策出現重大轉變。



同樣的情形出現在香港。回歸以來中央對香港一直採取非常寬鬆的政策，可以說是呵護備至，有求必應，詎料許多香港人非但不領情，反而漸行漸遠，以致衍生港獨歪風。尤其是這場反修例政治風暴，不僅將兩地矛盾暴露無遺，更將一國兩制推向懸崖邊。香港到底何去何從，對港政策如何重新定位，已不容中央繼續猶豫不決。