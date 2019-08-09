警方日前在深水埗鴨寮街拘捕浸大學生會會長方仲賢，指其涉嫌藏有攻擊性武器。當時方剛購買十支雷射筆，警方指這些實際上是具有殺傷力的雷射槍，並在記者會上示範近距離發射，可以隔空把報紙焚燒。



事件惹起社會人士大力反彈，學界自然是聲討探員濫捕，質疑警方是製造白色恐怖。亦有法律界人士指警方行動是在踩界，首先這些雷射筆又名激光筆，在鴨寮街很多檔攤都有售賣，過去海關曾經成功檢控七宗違法售雷射筆的個案，警方是否在選擇性執法呢？第二，雷射筆用途廣泛，可用作觀星及教學示範，如果警方邏輯成立，持有打火機也可以視作藏有攻擊性武器。武俠小說中常有飛花落葉被用作武器攻擊敵人，想不到香港捕快這樣懷舊，令人重回舊日小說中草木皆兵的世界。第三，警方把檢獲的證物用來在記者會上示範，有干預證物、妨礙司法公正之嫌，埋有伏筆，若事件告上法庭，辯方律師大可以證物曾被干預為由抗辯，而且此例一開，警方日後亦大可同樣以公眾知情權來對各樣證物，作出不同程度的干預。



由於警方的做法確實惹人爭議，大批市民在尖沙咀太空館外聚集齊用雷射筆射向太空館外牆，以表達對警方強詞奪理的不滿。自從反修訂《逃犯條例》風波爆發以來，執法部門成為眾矢之的，更有意見指因為警方的行動進退失據，有時使用過分武力，有時候姍姍來遲，清場不夠果斷，導致場面難以收拾。前線警員的情緒失控，向記者發洩動粗辱罵，近日亦成為焦點話題。暴力示威無日無之，端賴警隊去維持社會秩序，但執法表現實在難以令人有信心，更被視為深化民怨的因素。難怪社會上不斷有呼聲覺得解放軍是時候出場平亂。廣大市民支持執法，是指有效率、合理合法的執法，警隊若不能及時改善，恐怕特區政府不得不班救兵了。