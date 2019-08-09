浸大學生會會長購買十支雷射筆，被警方以涉嫌藏有攻擊性武器罪名拘捕，事件激起市民反感，質問「係咪連帶雞蛋出街都犯法？」警方隨即在記者會上示範操作涉事雷射筆，證實幾秒鐘已可燒焦紙張，但因為該雷射筆屬證物，旋即引起法律界質疑破壞證物。警方淪落到做又錯、不做又錯的地步，除了怪輿論針對，也該反思一下自己的不足，為何常常犯下低級錯誤，落人口實。



不是嗎？警方根本不需操作涉事雷射筆，只需向傳媒展示即可，並以同款非證物雷射筆作示範，這樣就能在不破壞證物的前提下，達到證明雷射筆具殺傷力的目的。很可惜，這麼簡單的事都被警方搞砸，只知衝動行事而不想後果，不是犯下低級錯誤是甚麼？



更有甚者，雷射筆在港並非違禁品，既不禁賣也不禁買，更無限制購買數量，警方憑甚麼作出拘捕和檢控呢？如果購買屬違法，為何出售又不違法呢？這是由邏輯到法理都說不通的事，難怪市民反應激烈，更引來示威者包圍太空館「觀星」報復。警方小事化大，大事化更大，不是犯下低級錯誤是甚麼？人們動輒批評警方濫捕濫權，說到底是警方授人以柄，所作所為自打嘴巴，無法服眾。



至於防暴警察爆粗辱罵女記者，又是另一個犯下低級錯誤的經典例子。須知警員穿起制服，代表的不止個人，更代表整個警隊，防暴警員面對手無寸鐵、絕無冒犯的女記者都不能控制情緒，大大聲「×你老母」，歇斯底里，怎能叫人相信全副武裝的警員不會濫用暴力？他們對傳媒都不禮貌不尊重，加深「有牌爛仔」形象，令「黑警」更深入民心，又怎能怪責輿論偏幫示威者而不幫警察？



說來唏噓，市民寄望警隊能奮起執法，回復社會秩序，到頭來警隊卻是惡形惡相，添煩添亂。落得今日裏外不是人的地步，除了嘆句抵死，夫復何言！