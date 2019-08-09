香港正處危急存亡之秋，中央如要寄語特區，恐怕就只有以下幾句話：「為父愛爾一如己，莫教為父心盡死，心死惟需一件事，死後恐難再復起。」



你當然可以不同意，但是在北京眼中，他們肯定認為對香港已是疼愛得猶如親生子。昔日上海與香港競爭誰先讓迪士尼樂園落戶，最後中央拍板，要滬退港進；碰上華南地區降雨量不足，廣東省的供水可以減少，供港的卻不可以停；二○○三年遇上沙士危機，特區向中央求助，請開放「個人遊」旅客來港挽救經濟，北大人二話不說應允了，待經濟復原，部分港人卻反過來將內地遊客當作入侵者，隨意在街頭指罵，而內地領導人仍然啞忍，一任汝意。



為《基本法》第二十三條立法是特區的憲制責任，但香港人死賴着不立法，北京亦不勉強；推行國民教育，是世界各地的通義，港人不接受，北京也就算了。做父親的，自問對孩子已是盡量遷就，對他的愛護甚至超過了對自己，但孩子不知足，也不領情。這孩子看天下的父親，人家的個個都像聖賢般好，偏是自己的，就總看不順眼。



英國人從沒在此地全面推行民主，部分香港人偏偏對宗主國感恩戴德。三年零八個月的佔領期間，日本兵曾虐殺過不少港人，港人卻寬宏大量，至今對小日本仍充滿好感。



香港這個孩子已經二十多歲了，一天天長大，卻一天比一天反叛。別的事父親都忍了，近日單為修訂《逃犯條例》區區小事，竟弄得天翻地覆，就算答應取消，仍然不依不饒。這件事，父親看來真的按捺不住，決定不再縱容下去了。



但父親不會對孩子出雷霆殺手，只是心灰意冷。以往香港一旦有亂，老爸會心急如焚，全力替你解困。今天不同了，要亂就由他去亂，讓你自食其果，所謂「哀莫大於心死」者，此之謂也。