日日有示威，天天有衝突，香港已成為聞名遐邇的「暴力之城」！老朽苟存殘軀於備受「光復」威脅的上水，最近的確少見咗拖篋水貨客，而一眾「大藥房」，大好日子時成個石湖墟以南及彩園邨以北，當真是「張袂成陰，揮汗如雨」，繁華恐怕不會輸給《清明上河圖》所描繪北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華和熱鬧！而如今，雖不至水盡鵝飛，但見拖篋客的確如寒星數點，「大藥房」逼爆之情景不再！



鬼咩！香港日日夜夜硝煙圍城，飛磚拋石，子彈橫飛，配上鏗鏘強音「×你老母」穿梭於激光雷射，嚇到好幾十個國家對香港發出旅遊警告，其中澳洲一早提升香港旅遊警示至「高度警戒」，而美國亦提升對香港嘅旅遊警示至第二級別，話香港出現「內亂」喎，呼籲美國公民遊港時提高警惕！整個城市草木皆兵，雞蛋、鑊蓋、燒烤叉等都可成為「攻擊性武器」，人人自危，人心虛怯，創回歸以來最高指數！



香港正處於回歸以來最嚴峻的局面，對於香江失控，京官指出，現時鬥爭已是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衞戰」，退無可退；而目前最急迫和壓倒一切的任務是「止暴制亂」，恢復秩序，阻止香港滑向沉淪的深淵。然而，眼見特區政府之無能，一味瞎搞、折騰，庇奸護淫，縱容反中亂港永遠站在第一線的漢奸黎，大失民心，未能近悅遠來，反令親痛仇快，可說自取其辱，玉石俱焚早注定，而「不歸路」卻是不聽東方忠言而自己挖出來的！



香港近年儼然是一個衰世，一個衰世難免亂象頻生，在古代那就是災年，上天亦會給予當時的天子許多徵兆，譬如忽然蝗蟲蔽天、幾個月不下一滴雨之類；若照災異理論，貓不食鼠就是凶兆。今香港不祥之兆多矣，譬如「男子漢」竟變「有牌爛仔」欺壓弱質女記者；又常犯低級錯誤，押犯都送錯地方，粗疏成咁，同律政司濫用萬能Key遺禍看齊，香港唔死仲有天理？