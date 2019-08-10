功夫茶：冇錢怎能反送中　漢奸黎財來有方

漢奸黎唔知係咪老人癡呆，搞邊瓣蝕邊瓣，好似壹淫媒陷入財困，不惜做正契弟，頻頻裁員賣員工落火坑，變賣台灣家產救亡，蝕到入肉入骨，蝕到冚家富貴，幾乎要買定棺材掘定窿捐！功夫茶忽然諗起清末鬼才文人何淡如嘅對聯：「有酒不妨邀月飲，無錢哪得食雲吞」！



咦，條正契弟明明窮到當得就當、賣得就賣，何解冇錢又可以於佔中期間做反對派金主？一捐幾千萬，唔通啲錢係樹上生出嚟？家陣「反送中」，又見漢奸黎呢條粉腸出來攪局，正是「蝕到入骨等收皮，冇錢怎能反送中」？



嗱，開講都有話「鼠憑社貴，狐藉虎威」。狐藉虎威不難理解，鼠憑社貴就係話老鼠將個窩築於土地廟下面，令到啲人投鼠忌器唔敢去挖！哈，不正是條契弟挾洋自重，勾結外國勢力干預香港嘅寫照？呢，中央繼日前直斥「玩火者必自焚，該來的懲罰終將到來」，官媒尋日又發功，質疑美國國家民主基金會（NED）係亂港幕後黑手，更直指漢奸黎及李漢奸等人與該會關係密切。



喂，大哥，NED係乜東東，大家心照。佔中嗰陣，呢個所謂民主基金會不斷向亂港走狗提供款項，有電郵密件為證㗎！仲有啊，漢奸黎秘捐黑金嘅中間人，就係佢個有美國情報部門背景嘅洋助手，外部勢力同洋奴漢奸關係千絲萬縷，盡在不言中！



呢嗱，學官媒話齋，NED號稱係私人非牟利組織，之但係資金來源主要係美國國會嘅撥款，素有「第二中情局」之稱；表面宗旨話就話支持海外民主運動，實情係助力「顏色革命」。呢，香港回歸後，NED即打着人權旗號，投入大量資金，擴大在港影響力，實行以華制華。據統計，這些年來有關組織對港共資助逾千萬美元，唔係有政治目的，唔係為咗反中亂港，唔通開善堂咩。



大家明喇，「反送中」嗰班「有組織暴徒」點解可以全副武裝，頭盔、口罩、物資等源源不絕，要乜有乜。嗱，早前警方搗破武器庫，仲起出五十萬元現金添，咁大筆錢點來啊。功夫茶呢排手機響個不停，都收到唔少片段同埋錄音，大致係講勇武抗爭者向警署擲磚，每擲一舊磚收若干千元，唔怪得有個身材豐滿嘅黑衣女郎都擲埋一份咯，嘻，唔知呢啲算唔算「時代革命」嘅浪漫情懷？又有𡃁仔放言，出來搞事好過返暑期工喎，一人有十幾張八達通卡、超市禮券任攞，幾咁天地豪情！果真是「冇錢如何反送中」也！



漢奸黎玩火不知收手，早前接受媒體採訪，仲扮晒蟹講到自己「丈夫落落掀天地，豈願束縛如窮囚」咁款，仲話「我不能跳船的，一定要到最後」。我呸呸呸，你估你真係「光復香港」嘅烈士咩？慳啲啦幕後黑手！烈你老味就有份！功夫茶勸你都係洗定籮柚等踎監。對住呢挺民族敗類同埋香港千古罪人，大家對住佢狂噴：浦你也摩、浦也摩就啱喇！



